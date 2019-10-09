11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊文琪 ／台北報導



今年十一黃金周陸客幾乎「消失」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸十一長假結束，過去讓國內各觀光相關業者樂開懷的「十一商機」，今年因陸客大幅縮減，平均每日來台人數僅為過去的三分之一，創下十一年來最慘澹的十一長假來客紀錄，觀光業者一片愁雲慘霧。

今年大陸十一長假從十月一日至七日，計有七天，過去團客和自由行平均每天來台陸客都在萬人以上，最多時一天近一點七萬人，即使是蔡政府上任後，兩岸關係冰凍，至少平均一天還有九千多人，但據交通部觀光局與內政部移民署統計，今年十一長假平均每日來台陸客總數驟降至三千四百七十餘人，僅過去的三分之一而已。

統計顯示，今年十一長假陸客來台最多的是假期第一天，團客有二千餘人，自由行有近六千人，但隨著假期過去，來台陸客也遞減，總計平均一天不足三千五百人，與過去各旅遊景點、購物中心陸客絡繹不絕、摩肩擦踵的景況，實有天壤之別。

相關官員表示，原本預期陸客自由行從八月一日起停止申請後，到九月底十月初就不會有自由行的旅客來台，結果十一假期來台的自由行陸客「還算相當多」，顯示有不少取得入台證的陸客，早有計畫要在長假期時來台旅遊，現在長假結束了，之後來台自由行的陸客將會零零星星，預期在十月下旬將完全歸零。

除了自由行旅客即將歸零，團客來台的狀況也極不理想，八月時陸客團一天還有二千六百人，九月急速降至平均每天六百六十人，僅有四分之一，在十一長假期間團客平均一天有八百七十人，增加幅度有限，相信假期過後，團客也將回歸九月的慘澹景況。