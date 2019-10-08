加前總理玉山論壇開講 印太地位愈形重要

2019-10-08 17:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



加拿大前總理史蒂芬·哈珀開場演講表示，「市場、經濟、變動」對未來區域合作發展至關重要。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「台灣不是問題，而是答案。」總統蔡英文在玉山論壇開幕致詞時，引用台亞基金會蕭新煌談話如此說。她說，「台灣有意願、也有能力更積極參與區域夥伴關係。」

玉山論壇也邀請加拿大前總理史蒂芬·哈珀做開場演說，他強調「市場、經濟、變動」對未來的區域合作發展至關重要。

其他包括印度大使梅農、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬、美國國務院副助卿孫曉雅，及白宮前發言人桑德斯等皆與會，冠蓋雲集。

哈珀：市場化非監管

加拿大前總理哈珀演講中提到，世界政治正遭受許多破壞，例如美國川普總統亂政、英國政府冗長脫歐等，德國也有右翼民族主義勢力入侵議會，包括法國、義大利等，民粹與民族主義近年在歐洲議會選舉中大勝；奧地利、波蘭和匈牙利等勢力也在擴大權力，非典型政治人物的新樣貌出現，不只菲律賓總統杜特蒂。

哈珀說，2個原因造成這些現象，一、科技發展與技術創新，勢必面對政治體制分歧；其二，西方社會對現今政治不滿，西方國家現有制度與新制度間的衝突，若不能跟進、社會就會出現分裂，讓發展中的或國族主義國家的人民發生分歧。他支持全球自由貿易與民主，「但支持市場化，不代表政府應該介入與監管。」

哈珀指出，印太地區正在經濟擴展，地位越來越重要。首先，印太地區經濟起飛，這裡每個國家以市場化發展經濟，如成長紅利未分享給所有國家，那最終將造成政治情況下走。他強調，不同經濟發展上要互相包容。其次，國家間必須有共同雙贏的貿易關係；第三，要保護疆域，制定量良好移民政策，鼓勵跨國人才交流。

蔡：台灣不是問題

蔡英文開場致詞表示，台灣和新南向國家互訪旅客突破500萬，新南向國家來台旅客達260萬，較2015年成長近7成。蔡英文說，台商也持續在新南向國家擴大營運，帶動當地經濟成長。過去3年來，台商在新南向國家的投資超過100億美元。2017年，台灣和新南向國家的貿易總額首次超過1,000億美元；去年更達到1,170億美元，較2015年成長近兩成。

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