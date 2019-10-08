印度任教學者：政府應領頭打入印度市場 不須考慮中國因素

2019-10-08 17:23 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



《台印關係研究報告書》多位學者參與論壇，包括賴怡忠（左起）卡爾納德、陳牧民、劉奇峰、徐遵慈、夏海娜。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

台商放眼印度廣大市場，應先做台、印關係研究。唯一在印度任教的教授劉奇峰表示，印度各地異質性大、不必只從首都德里觀察，更不須考慮中國因素。他希望政府當領頭羊打入印度市場，縮短創業的獲利時間，人才培育更刻不容緩。

台印關係自有邏輯

台灣亞洲交流基金會8日於玉山論壇報告，《台印關係研究報告書》透過7大主題（台印交流、安全合作、政治互動、科技展望、教育人才、智庫合作與經濟貿易）剖析台印關係的歷史、現在與未來展望，聚焦人才、技術與在地化3大發展策略。

德里政策研究中心國家安全研究教授巴拉特·卡爾納德表示，在印太地區的安全問題中，美國一直都是很重要的角色，但美國的行為愈來愈無法預測，亞洲國家必須思考怎麼做，好建構一個亞太安全的架構，來面對中國威脅。

唯一在印度任教的教授劉奇峰表示，印度學生從小學的歷史不一樣，台印交流應跨出德里首都圈，印度異質性這麼大的地方，很多地方我們看不到，特別是印度官僚的問題，連日本在印度的中小企業都很難生存，平均5年才能獲利，在印度發展必須非常有耐性。

最佳策略主動出擊

兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠表示，新南向政策重點不是放在印、中、台三邊關係，畢竟有被中國影響、也有不被影響的部分，2014~2015年美國曾提醒，美台關係並不是美中關係之下的次關係。台印關係是從上而下、非從下而上，台商都希望政府能當領頭羊，打入印度的生產基地裡面。

本書主編、中興大學國際政治研究所教授陳牧民指出，台印的安全合作在過去外交條件下頗有窒礙，但當前新的印太戰略架構提供兩國深度互訪、訓練合作的機會。

印度中國分析及策略中心研究員夏海娜也指出，與其被動等待印度接觸台灣，台灣應主動擴展各種合作可能。中華經濟研究院台灣東南亞國協研究中心主任徐遵慈也強調，台商在全球價值鏈有不可取代的位置，未來應能藉由電子與資通訊產業與印度加強經貿合作關係。

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