台灣總工時超越韓國？ 勞動部：算法不同

2019-10-08 16:58 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



行政院長蘇貞昌8日接受國民黨立委蔣萬安質詢，允諾本會期內會將《最低工資法》草案送立法院審議。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

台灣年總工時更惡化？是否納入打工族計算，結論不同！行政院長蘇貞昌8日赴立法院接受施政總質詢，首位上陣、備受關注的立委蔣萬安表示，台灣勞工的年總工時數據持續惡化，計算公式若不計入打工族，得出的數據將超越韓國、僅次新加坡。而針對《基本工資法》草案何時能送進立法院審議？蘇貞昌允諾：「本會期內送立法院審議。」

年總工時算法不同

「蔡總統4年前的六大勞工政見，第一項就是縮短年總工時，但幾年下來，居然持續惡化。」蔣萬安舉出一份統計數據表示，台灣勞工的「平均年總工時」仍在2035小時左右徘徊，年總工時已超越韓國，僅次於新加坡，為亞洲第2高。

「這是計算公式的問題，」勞動部長許銘春表示，據勞動部數據，勞工工時並沒有惡化，計算公式的差異主要是「台灣部分工時、打工族的比例較低」，公式是否將其納入，會影響得出的結論，因此，勞動部提出的台灣年總工時數據是，台灣（每週42.2小時）低於日本（45.7）、韓國 （44.3），與上述的結論相反。

「蔡政府一再的調高基本工資，也是事實。」蘇貞昌強調，近年的工時些微下降，確實降幅不大，但並非提高。對此，蔣萬安則回應，勞動部不該每次都將勞動工時惡化的問題歸因於「計算方式不同」，應該針對結構性的問題，從制度面改革。

《最低工資法》

蔣萬安接著問，蔡總統競選時承諾，將立法改變審議基本工資的程序，目前還在行政院的《最低工資法》進度為何？蘇貞昌指出，《最低工資法》草案5月時已由勞動部報院，政務委員才剛審查完竣，待定案、經行政院會中通過後，將送立法院審議。

蔣萬安追問，是否會落實蔡總統的競選政見，在她任內的最後一個會期送進立法院？蘇貞昌一開始並未鬆口承諾，蔣萬安接著說，「過去賴清德院長在總質詢時，至少都願意保證一個時限、在會期內送進立法院。」隨後，蘇貞昌即鬆口答應：「這個會期會送進立法院。」

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