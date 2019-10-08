杏一10月全台門市將破250家 稱霸連鎖醫材通路

2019-10-08 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



杏一（4175）公告9月營收為4.48億元，較去年同期成長18.82%，累計前三季營收達38.55億元，較去年同期成長13.99%。杏一發言人魏子文表示，在醫院、社區型門市的雙展店策略下，全台門市預計將於本月突破250間的重要里程碑，另外，大陸目前門市16家，兩岸共計266家。

杏一表示，根據國發會的報告，2026年台灣老年人口占比將突破20%，邁入超高齡社會的，台灣高齡化速度較歐、美、日等國為快。

預估2030年老年人口將增至559萬人，增長63.1%，看好高齡化商機，杏一持續鎖定各地縣市政府長照2.0政策，並於9月時完成與台東縣、基隆市、宜蘭縣等三縣市長照代償墊付的特約廠商簽約，加計台東縣、基隆市、宜蘭縣在內，目前杏一總共已成為全台16縣市政府長照代償墊付的特約店家，也是目前長照代償墊付特約廠商中，門市數量最多的簽約廠商。

魏子文表示，長照服務是台灣面臨高齡社會的重點產業，而長照代償墊付政策可直接補助民眾購買長照相關醫材，由合作通路直接向政府申請相關醫材補助，可有效簡化民眾醫材補助申請的程序，並減輕經濟負擔，增進政府推廣長照政策的基礎。

魏子文表示，杏一從一家長庚醫院旁的門市發展至今，因應顧客服務需求與客群的培養，展店策略有別於其他連鎖通路快速拓點的方式，皆採穩紮穩打的方式進行。為滿足區域性的客群需求，公司持續調整門市的商品結構及行銷方案，以預防照護、老老照護為主要發展核心。

除了在線下的通路拓展之外，杏一在近年開始持續導入電商、網路銷售與LINE@經營，藉以增進商品銷售的管道與消費者連結度，打造全台最大醫療照護的連鎖通路。