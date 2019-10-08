親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不是用罐頭！網友刷錯負評 廟口紅茶喊冤：花生湯熬7小時

司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

杏一10月全台門市將破250家 稱霸連鎖醫材通路

2019-10-08 11:46經濟日報 記者嚴雅芳／台北報導

杏一（4175）公告9月營收為4.48億元，較去年同期成長18.82%，累計前三季營收達38.55億元，較去年同期成長13.99%。杏一發言人魏子文表示，在醫院、社區型門市的雙展店策略下，全台門市預計將於本月突破250間的重要里程碑，另外，大陸目前門市16家，兩岸共計266家。

杏一表示，根據國發會的報告，2026年台灣老年人口占比將突破20%，邁入超高齡社會的，台灣高齡化速度較歐、美、日等國為快。

預估2030年老年人口將增至559萬人，增長63.1%，看好高齡化商機，杏一持續鎖定各地縣市政府長照2.0政策，並於9月時完成與台東縣、基隆市、宜蘭縣等三縣市長照代償墊付的特約廠商簽約，加計台東縣、基隆市、宜蘭縣在內，目前杏一總共已成為全台16縣市政府長照代償墊付的特約店家，也是目前長照代償墊付特約廠商中，門市數量最多的簽約廠商。

魏子文表示，長照服務是台灣面臨高齡社會的重點產業，而長照代償墊付政策可直接補助民眾購買長照相關醫材，由合作通路直接向政府申請相關醫材補助，可有效簡化民眾醫材補助申請的程序，並減輕經濟負擔，增進政府推廣長照政策的基礎。

魏子文表示，杏一從一家長庚醫院旁的門市發展至今，因應顧客服務需求與客群的培養，展店策略有別於其他連鎖通路快速拓點的方式，皆採穩紮穩打的方式進行。為滿足區域性的客群需求，公司持續調整門市的商品結構及行銷方案，以預防照護、老老照護為主要發展核心。

除了在線下的通路拓展之外，杏一在近年開始持續導入電商、網路銷售與LINE@經營，藉以增進商品銷售的管道與消費者連結度，打造全台最大醫療照護的連鎖通路。

長照醫材
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

核三廠1號機15日起大修 台電保證供電無虞

2019-10-08 11:02

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

沈榮津專訪（二）／產業AI化 台灣再旺20年

2019-10-08 01:10

沈榮津專訪（三）／經部牽線 13外商要投資320億

2019-10-08 01:08

沈榮津專訪（四）／拚經濟歐吉桑 常懷三心

2019-10-08 01:08

名家觀點／提升年輕人就業力 不能再等

2019-10-08 00:36

出口轉跌 今年恐負成長

2019-10-08 00:33

四因素助攻 我Q4出口有望小升

2019-10-08 00:32

家庭照顧假七天有薪？勞動部：可討論

2019-10-08 00:32

9月紅翻黑「出口負成長 今年成定局」

2019-10-08 00:28

調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

2019-10-07 21:46

美食外送平台優惠代碼惹爭議 業者：資格不符

2019-10-07 20:15

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59

2019諾貝爾生醫獎 三學者發現細胞調節血氧機制

2019-10-07 18:28

食物外送指引沒約束力？勞動部：可依職安法開罰

2019-10-07 17:07

財政部：今年出口負成長已成定局

2019-10-07 16:41

出口4成倚靠中國市場 立院預算中心憂過度依賴

2019-10-07 16:37

9月我國出口281億美元、年減4.6% 不如預期

2019-10-07 16:23

影／家庭照顧假增為12天？勞動部長：可討論

2019-10-07 14:39

談景氣 王文淵：還有看到更壞的

2019-10-07 14:39

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

年金專戶 控入不控出

2019-10-07 14:22

這些勞保給付 入帳拿不走

2019-10-07 14:21

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

文化部研議出版免營業稅 待財政部同意

2019-10-07 13:06

二代旅宿網增訂房功能 近千家業者申請開通

2019-10-07 12:51

家庭照顧假延長到12天 勞長許銘春支持

2019-10-07 12:46

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

13家外商擬投資320億元 全年投資額估創新高

2019-10-07 11:39

立委憂政院可退基本工資調整 勞動部：不會

2019-10-07 11:35

立委批蔡政府照顧勞工跳票 台灣工時年減僅兩小時

2019-10-07 10:28

家庭照顧假有薪？ 勞長：事涉廣泛需再研究

2019-10-07 09:46
看更多

熱門文章

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

2019-10-07 21:46

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

王文淵憂心明年景氣更壞 但接下再壞空間有限

2019-10-08 00:52

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

數位帳戶大開放 18歲以下未成年將能線上開戶

2019-10-07 19:54

國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

財政部：今年出口負成長已成定局

2019-10-07 16:41

SDP發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

2019-10-07 18:37

玉山金前三季獲利 創歷年同期新高

2019-10-07 17:13

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

UberEats拓版圖進攻生鮮配送 新服務月底上路

2019-10-08 01:00

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

這些勞保給付 入帳拿不走

2019-10-07 14:21

數位帳戶鬆綁 7歲也能開戶

2019-10-08 00:07

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

德儀全球代理權大調整 未來營運策略效益仍待觀察

2019-10-07 13:44

殖利率6.4% 元大高股息ETF爆買盤

2019-10-07 14:41

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47

銀行、壽險獲利增！「中信金」9月稅後盈餘26.19億

2019-10-07 19:53

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

HTC卡位5G 要先擠下陸韓大廠

2019-10-07 14:39

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

境外基金銷售限制 擬放寬

2019-10-08 00:07

PCB產業10月高峰論壇 臻鼎、燿華、欣興齊聚一堂

2019-10-07 15:23

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

沈榮津專訪（二）／產業AI化 台灣再旺20年

2019-10-08 01:10

數位存款三大鬆綁 7歲以上可線上開戶

2019-10-07 20:37

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top