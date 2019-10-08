陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



中國大陸十一長假結束，過去讓國內各觀光相關業者樂開懷的「十一商機」，今年因陸客大縮減，平均每日來台人數僅過去的三分之一，創下11年來最慘澹的十一長假來客紀錄，各觀光業者一片愁雲慘霧。

今年中國大陸十一長假從10月1日至7日，計有七天，過去平均每天來台陸客都在萬人以上，至多時一天高1,6萬餘人，即使是蔡政府上任後，兩岸關係緊繃，至少平均一天還有9,000多人，但據交通部觀光局與內政部移民署統計，今年十一長假平均每日來台陸客驟降至3,470餘人，僅過去的三分之一。

據統計，今年十一長假陸客來台最多的是假期第一天，團客有2,000餘人，自由行有近6,000人，但隨著假期過去，來台陸客也遞減，總計平均一天不足3,500人，與過去各景點陸客絡繹不絕、摩肩擦踵的景況，實有天壤之別。

相關官員表示，原本預期陸客自由行從8月1日起停止申請後，到9月底10月初就不會有自由行的旅客來台，結果十一假期來台的自由行陸客「還算相當多」，顯示有不少取得入台證的陸客，早有計畫要在長假期時來台旅遊，現在長假結束了，之後來台從事自由行的陸客將會零零星星，預期在10月下旬將完全歸零。

除了自由行旅客即將歸零，團客的狀況也極不理想，8月時陸客團一天還有2,600人，9月急速降至平均每天660人，僅有四分之一，在十一期間團客一天有870人，增加幅度有限，相信假期過後，團客也將回歸9月慘澹的景況。