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康健人壽打造銀髮族最佳「醫」靠 80歲可投保

2019-10-07 20:33經濟日報 記者陳怡慈／台北報導

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)7日提到，信諾集團子公司康健人壽在台成立30年，除了提供優質保障商品，更致力將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持。

面對高齡醫療保障缺口，康健人壽為熟齡和銀髮族量身打造專屬醫療保障，投保年齡最高可達80歲，讓中高齡者不會因為超過投保年齡或保費太貴而卻步，是銀髮族的最佳「醫」靠。

另外，康健人壽還和企業夥伴合作提供免費藥師送藥到府、短期居家照護預約、健康守護專線等服務，讓民眾能獲得完整的保障支持和關懷。

高齡化已是全球趨勢，G20(20國集團)把人口老化列為全球風險，台灣的高齡化速度相比歐、美、日等國更為快速。

全球健康服務巨擘美國信諾保險集團在台子公司康健人壽，攜手AMGEN台灣安進和台北市美國商會共同舉辦「2019年高齡化社會論壇」，會中邀請產官學界各界專家領袖共同對談，從整合政策、醫療、保險、科技等面向觀點，呼籲靈活推動政策試點計畫、累積經驗，進而制定高齡社會總體政策，並透過強化公私部門跨界合作與結合科技應用，驅動台灣健康保障與醫療照護體系轉型，讓高齡者能夠在地健康老化，推動台灣邁向健康長壽社會的全球典範。

信諾集團國際市場行銷長Heather Valteris表示，人口老化無法避免，但卻可以努力老得健康、老得安心。身為民眾全方位健康夥伴，信諾集團與其子公司康健人壽期盼能與政府和其他產業透過建立更緊密的公私部門合作模式，以創新思維為民眾打造更多適切的健康解決方案，更靈活、更快速地回應高齡社會下民眾的健康所需，讓台灣民眾擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

她指出，信諾集團為全球健康服務及保險專家，於超過30個國家地區提供全方位健康服務及多元化保障商品，觀察到各國人口快速老化、中產階級成長、以及慢性疾病增加的趨勢。

信諾集團在全球有許多與政府合作的創新案例，成功讓更多民眾享有更完善的健康保障與服務。例如，鄰近香港的「自願醫保計劃(VHIS)」、美國聯邦醫療照顧保險(Medicare)等。

康健人壽攜手AMGEN台灣安進和台北市美國商會共同舉辦2019年高齡化社會論壇。...
康健人壽攜手AMGEN台灣安進和台北市美國商會共同舉辦2019年高齡化社會論壇。左二為美國信諾集團國際市場行銷長 Heather Valteris，右二為康健人壽總經理邵駿崴 Tim Shields。康健人壽/提供
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康健人壽人口老化保險
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