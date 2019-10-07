美中貿易戰打不停 台灣擁商機

美中貿易戰打不停，卻也讓台灣吃到商機，經濟部每年招商重頭戲「全球招商論壇」今(7)日登場，經濟部長沈榮津在論壇上表示，台灣有多元製造業，更有堅強完整的資通訊產業鍊供應鏈，貿易戰也讓外資願意加碼，光是半導體產業投資額就將高達2.6兆至2.7兆。