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馬俊麟與王瞳「開心吃」之前 妻發「離婚」文斥：荒唐

美中貿易戰打不停 台灣擁商機

2019-10-07 20:33經濟日報 記者曾宛琳楊超丞／台北報導

美中貿易戰打不停，卻也讓台灣吃到商機，經濟部每年招商重頭戲「全球招商論壇」今(7)日登場，經濟部長沈榮津在論壇上表示，台灣有多元製造業，更有堅強完整的資通訊產業鍊供應鏈，貿易戰也讓外資願意加碼，光是半導體產業投資額就將高達2.6兆至2.7兆。

貿易戰經濟部半導體
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