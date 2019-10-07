2019諾貝爾生醫獎 三學者發現細胞調節血氧機制

2019-10-07 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /即時報導



諾貝爾大會今天決定將2019年諾貝爾生理學或醫學獎授予三位學者，包括威廉 G.凱林（William G. Kaelin Jr）、彼得 J· 拉特克利夫爵士（Sir Peter J. Ratcliffe）與格雷格·賽門扎（Gregg L. Semenza ）。諾貝爾獎委員會表示，因為這三位學者發現細胞如何感測、調節氧氣的供應機制。

本屆諾貝爾生理或醫學獎得主將共同分享900萬瑞典克朗的獎金，相當於91.4萬美元、83.3萬歐元，約當新台幣2,800萬元。

諾貝爾生理或醫學獎今年的得獎的三位學者，分別為任職於美國哈佛大學的凱林，來自英國牛津大學的拉特克利夫爵士、以及在美國約翰霍普金斯大學任教的的賽門札。

諾貝爾委員會指出，動物需要氧氣，以便把食物轉換成有用的能量，其中，幾個世紀以來，人們已經知道「氧氣的基本重要性」，但長期以來人們一直不清楚「細胞如何調節氧氣水平的變化」，即細胞如何調節氧氣在血液中的濃度。

小威廉·凱林（William G. Kaelin），彼得·J·拉特克利夫（Peter J.Ratcliffe）爵士和格雷格·L·賽門扎（Gregg L. Semenza ）發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同濃度的氧氣。