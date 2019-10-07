東南亞廠區產值擴大挹注 台翰Q3營收創今年單季新高

2019-10-07 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



塑膠射出大廠台翰精密（1336）今(7)日公布9月合併營收1.97億元，月減2.4％，但在主要客戶穩定的備貨力道，單月營收仍連續5個月站穩1.95億元以上；累計今年第3季合併營收6.1億元，季增4.8％，創今年單季營收新高。

台翰表示，今年以來為落實優化產品與客戶結構、彈性調配產能等，累計前9月營收17.47億元，年減15.8％，但在主要印表機/事務機大廠客戶穩定拉貨力道的增溫下，帶動越南及菲律賓兩個生產基地的產值持續擴大，推升今年整體營收呈逐季走高的態勢，且第3季營收創今年單季營收新高。

台翰說，目前已接獲多款最新材料及技術應用升級的印表機/事務機新機種的新訂單，同時也接獲主要客戶從中國地區轉移至東南亞生產的機種訂單，將持續加速模具開發的腳步，有機會在產品量產後驅動整體產能稼動率提升。

觀察近期中美關係前景仍表現緊張，許多企業包含汽車、科技等產業的製造商仍積極尋找中國以外的地區設置新廠，尤以東南亞國家為優先考量，創造台翰良好的業務接單發展機會。

台翰表示，已深耕東南亞市場布局14年，不僅廠房產線設置完善程度皆在同業水準之上，從模具開發設計至塑膠射出成型更是以高穩定、高品質的量產技術及一條龍「全製程」的客製化服務，深受主要客戶高度的肯定及青睞，良好的口碑也創造與同業/其他產業客戶針對廠區合作的可行性提案持續增加，有助創造未來良好的業績成長表現。

展望今年第4季，台翰指出，對東南亞市場布局增添公司未來營運穩健成長仍具信心。雖然全球印表機/事務機市場產值持小幅成長的態勢，但台翰近年來鎖定東南亞市場布局、擴大在印表機/事務機產業市場的占有率表現，已見來自印表機/事務機之營收占東南亞廠區的產值從2018年的73.6％拉升至今年前3季的88.8％，貢獻自2017年來整體營運都保持獲利的水準。

台翰表示，今年第4季菲律賓廠將陸續增加量產機種，並積極擴大公司在單一客戶產品開發的滲透率，及更多新客戶、新訂單的合作機會，保持良好的訂單能見度，站穩國際一線印表機大廠品牌不可或缺供應商地位。