默克在臺深根30年 獲頒「十大傑出貢獻外商」

2019-10-07 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



全球領先的科學與科技公司—默克，榮獲經濟部頒發「十大傑出貢獻外商獎」，該獎項旨在表揚對臺灣經濟與產業轉型具卓越貢獻之在臺外商。至今擁有351年歷史的德商默克，在臺設立子公司於今年屆滿30周年。默克視台灣為推動科技創新的研發重鎮與人才庫，歷年來除了持續引進國外高科技技術、擴大在投資臺灣、也透過與國內夥伴合作協助培養臺灣關鍵人才。

因應數位時代的來臨，加速發展下世代技術是致勝關鍵。為此，默克不斷引進半導體與顯示器領域之國際先進材料技術並持續加碼投資臺灣，包括設立「亞洲積體電路材料應用研發中心」、「液晶生產暨研發中心」及「新技術應用暨研發中心」等研發與應用實驗室，以協助臺灣廠商縮短製程及產品開發時間，推出獨步全球的創新技術。

近年來，默克積極投入在培養在地關鍵生醫人才。2018年與工研院合作成立的「台灣-默克生技製藥產程研發暨培訓合作計畫」，提供一條龍的五星級人才培訓課程，以加速養成國內生技製藥製程人才，至今已吸引超過400名生技產業專業人士報名參加。而今年與合作夥伴H. Spectrum成立的「H. Spectrum & Merck Innovation Lab」孵化器計畫，旨在扶植臺灣生醫新創人才，並協助打進國際市場。

此外，默克提供員工卓越的工作環境與條件，以及完善的職涯規劃，並協助媒合公司內部國際發展機會。以2018年為例，約有7%同仁擔任（或兼任）亞太／全球管理職，而亦有超過3%同仁派任至德國總部或海外分公司。有鑑於此，默克已連續三年獲得傑出雇主調研機構的傑出雇主肯定，並在今年獲頒遠見雜誌CSR企業社會責任獎-幸福企業組楷模獎。

台灣默克集團董事長謝志宏表示，很榮幸能在歡慶30周年的同時，獲得來自經濟部如此重要的肯定。30年以來，台灣一直扮演默克在全球的研發重鎮與人才庫。因此，除了持續投入研發資源，引進最新材料科技與在地產業練緊密合作，協助生技產業與數位醫療的發展，促進在地社群共榮之外，我們也視企業內外的人才發展為我們的重要使命，將繼續提供卓越的工作環境與條件，並推動幫助在地專業潛能與國際接軌的多元平台。