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台灣微脂體發表 TLC599核磁共振數據

2019-10-07 16:26經濟日報 記者陳書璿／即時報導

台灣微脂體(4152)今宣佈將於美國亞特蘭大的2019年美國風濕病學院大會(2019 ACR/ARP Annual Meeting)中，發表其主打明星商品TLC599之核磁共振(MRI)數據。初步臨床數據顯示TLC599具有保護膝部軟骨之作用。TLC599是台微體獨家「BioSeizer®」長效緩釋劑型之地塞米松磷酸鈉藥物，於二期臨床試驗結果顯示，施打一劑的TLC599藥物可達到24週的疼痛抑制療效。核磁共振數據也顯示，TLC599可能延緩骨關節炎所引發的軟骨惡化。

台微體首席醫務長George Spencer-Green醫師表示，許多醫師和藥物主管機關都不建議退化性關節炎患者重複注射類固醇藥物，例如曲安奈德(TA)。臨床試驗證實該種藥物可提供抑制疼痛的效果，不過卻會造成軟骨更多傷害。公司相信TLC599具有潛力成為一個有效抑制疼痛，同時避免軟骨傷害的優越療法，因為選擇對軟骨最安全的類固醇-地塞米松磷酸鈉當作有效成分，並搭配台微體獨家「BioSeizer®」長效緩釋劑型，成為TLC599藥物。

此產品突破退化性關節炎患者使用類固醇藥物的兩大困境：第一是止疼效果太短，只有2到4週；第二是造成更多的軟骨傷害，加速關節炎退化的速度。因此，利用核磁共振影像來評估TLC599對於膝軟骨的影響，初步臨床結果顯示TLC599有機會解決類固醇藥物使用於退化性關節炎患者的最大難題。

此已完成的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照控制的二期臨床試驗，對全部75名注射TLC599或安慰劑的受試者於給藥前以及給藥後6個月進行核磁共振影像評估，再由各中心的放射線醫師依據核磁共振骨關節炎影像，以膝關節評分（MOAKS）方法評估軟骨受損害的程度。將受試者施打TLC599藥物或安慰劑膝關節與另一個膝關節進行比較。

結果顯示，注射TLC599藥物的受試者比注射安慰劑的受試者，其膝關節的軟骨傷害較少。初步臨床結果說明TLC599藥物不但不會造成軟骨傷害，還可能透過抑制局部發炎作用，達到保護軟骨的效果。

類固醇膝關節
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