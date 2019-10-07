風險事件下 特別股相對抗跌

2019-10-07 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



標普美國特別股指數今年來上漲近10%，該指數股息相對高，波動程度也相對股票指數低。富邦投信表示，近期全球主要股市受到中美貿易談判影響，出現波動放大的狀況，而標普美國特別股指數年化波動率僅約4%，大幅低於股市波動，近年幾次風險事件下，特別股表現相較美股抗跌，相關基金適合做為投資人的長期核心配置。

富邦美國特別股ETF（00717）經理人簡伯容表示，儘管受貿易戰干擾，近期美國景氣數據顯示成長動能力道減緩，但9月26日公布第2季GDP成長率終值為2.0%（年化季增率），符合市場預期，加上勞動市場表現強勁，且過去五個月中，有四個月零售銷售數據優於預期，顯示美國基本面仍相對穩健。此外，年底仍有降息機會，債券殖利率不易顯著上揚，整體環境有助於美國特別股表現。

簡伯容說明，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，擁有優先於普通股的受償順序特質，也像債券，有相對穩定的配息與面額贖回的保護，因此相對一般股票，具備波動較小且相對抗跌的特質。美國基本面仍舊穩健，布局美國特別股有助投資人在追求成長之下，兼具風險平衡、定期息收優點。

波動度也是特別股的優勢，截至8月底，標普美國特別股指數年化波動率約為近4%，遠低於S&P500指數的13.5%，在近年幾次風險事件中，標普美國特別股指數表現也相對S&P500指數抗跌，今年5月貿易戰再起波瀾，當月S&P500指數下跌2.5%，標普美國特別股指數僅下跌0.6%，顯示美國特別股確實有助於降低波動風險。