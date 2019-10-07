親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

她買小套房「夫妻吵架可住」 多年空屋網友勸不要賣

風險事件下 特別股相對抗跌

2019-10-07 15:24經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

標普美國特別股指數今年來上漲近10%，該指數股息相對高，波動程度也相對股票指數低。富邦投信表示，近期全球主要股市受到中美貿易談判影響，出現波動放大的狀況，而標普美國特別股指數年化波動率僅約4%，大幅低於股市波動，近年幾次風險事件下，特別股表現相較美股抗跌，相關基金適合做為投資人的長期核心配置。

富邦美國特別股ETF（00717）經理人簡伯容表示，儘管受貿易戰干擾，近期美國景氣數據顯示成長動能力道減緩，但9月26日公布第2季GDP成長率終值為2.0%（年化季增率），符合市場預期，加上勞動市場表現強勁，且過去五個月中，有四個月零售銷售數據優於預期，顯示美國基本面仍相對穩健。此外，年底仍有降息機會，債券殖利率不易顯著上揚，整體環境有助於美國特別股表現。

簡伯容說明，特別股具備股債雙重優勢，既像股票，享有股價成長特性，擁有優先於普通股的受償順序特質，也像債券，有相對穩定的配息與面額贖回的保護，因此相對一般股票，具備波動較小且相對抗跌的特質。美國基本面仍舊穩健，布局美國特別股有助投資人在追求成長之下，兼具風險平衡、定期息收優點。

波動度也是特別股的優勢，截至8月底，標普美國特別股指數年化波動率約為近4%，遠低於S&P500指數的13.5%，在近年幾次風險事件中，標普美國特別股指數表現也相對S&P500指數抗跌，今年5月貿易戰再起波瀾，當月S&P500指數下跌2.5%，標普美國特別股指數僅下跌0.6%，顯示美國特別股確實有助於降低波動風險。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場觀望美中雙方將於10日起展開貿易磋商，避險買盤使得美國公債殖利率維持在區間整理格局，故近期不需要太過擔憂特別股的利率風險。特別股主要發行產業的基本面依然穩健，特別股指數殖利率仍有5%左右，波動度相對低，相當適合當前充斥各種不確定性的環境。

標普美國特別股指數 vs. S&P500指數在風險事件下的表現比較。富邦投信／提...
標普美國特別股指數 vs. S&P500指數在風險事件下的表現比較。富邦投信／提供
分享

標普殖利率富邦投信
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

影／家庭照顧假增為12天？勞動部長：可討論

2019-10-07 14:39

談景氣 王文淵：還有看到更壞的

2019-10-07 14:39

年金專戶 控入不控出

2019-10-07 14:22

這些勞保給付 入帳拿不走

2019-10-07 14:21

文化部研議出版免營業稅 待財政部同意

2019-10-07 13:06

二代旅宿網增訂房功能 近千家業者申請開通

2019-10-07 12:51

家庭照顧假延長到12天 勞長許銘春支持

2019-10-07 12:46

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

13家外商擬投資320億元 全年投資額估創新高

2019-10-07 11:39

立委憂政院可退基本工資調整 勞動部：不會

2019-10-07 11:35

立委批蔡政府照顧勞工跳票 台灣工時年減僅兩小時

2019-10-07 10:28

家庭照顧假有薪？ 勞長：事涉廣泛需再研究

2019-10-07 09:46

台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59

財經觀點／歐債危機到貿易戰 撕裂的十年

2019-10-07 00:54

名家觀點／市場美元荒 QE不遠嗎？

2019-10-07 00:54

「契約要務實」促參司：不能為了BOT而BOT

2019-10-07 00:50

1.6兆大餅很難搶…促參案解約逾1成

2019-10-07 00:44

本周指標／美核心CPI增幅估趨緩

2019-10-06 23:04

考量本土產業 中製薄件寢具不得成套進口台灣

2019-10-06 15:48

中油海外探勘有成 印尼礦區獲利5億美元

2019-10-06 11:03

蘇揆提醒節能爐具補助 最高每台省2,000元

2019-10-06 10:25
看更多

熱門文章

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21

長照三類型 明年可享扣除額

2019-10-06 22:47

1.6兆大餅很難搶…促參案解約逾1成

2019-10-07 00:44

銀行投資基金、創投 大鬆綁

2019-10-06 23:28

蘋果夜幕綠新機 大缺貨

2019-10-07 00:42

5G專網爭議 電信業提解方

2019-10-07 00:32

超視堺不確定性高…協力廠頭痛

2019-10-06 23:18

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08

吳榮義辭富邦獨董 北市：基於董董分離原則

2019-10-06 16:04

和大搶搭電動車商機 業績催速

2019-10-06 23:17

蔡英文訪旺宏 盛讚研發能力、照顧員工

2019-10-06 18:14

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

名家觀點／市場美元荒 QE不遠嗎？

2019-10-07 00:54

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

美麗商機強強滾 靠她們撐盤

2019-10-06 23:21

台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

剩餘財產差額分配 延遲給付追稅加息

2019-10-06 22:46

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

導入紐約分行最高規格標準 兆豐洗錢防制全面升級

2019-10-06 23:30

養券不好賺…銀行愛短打

2019-10-06 23:31

財經觀點／歐債危機到貿易戰 撕裂的十年

2019-10-07 00:54

考量本土產業 中製薄件寢具不得成套進口台灣

2019-10-06 15:48

200餘商圈加入行列…行動支付消費 回饋20%

2019-10-06 23:16

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

基金交易新模式 進沙盒

2019-10-06 23:30

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

宏碁攜手交大 以ConceptD系列進行前衛創作人才培育

2019-10-06 15:39

5G首波頻譜競標 12月啟動

2019-10-07 00:31

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款 44,980元起

2019-10-07 11:45

瞄準機器人理財、ETF商機 阿爾發將在年底上線

2019-10-06 16:40

10年期公債標售 利率看升

2019-10-06 23:32

策略經營／全聯華麗轉身 蛻變超市網紅

2019-10-06 22:25

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

環球晶9月營收創3個月高 中美晶同步攀升

2019-10-07 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top