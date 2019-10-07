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家庭照顧假延長到12天 勞長許銘春支持

2019-10-07 12:46經濟日報 記者徐碧華╱即時報導

今年腸病毒、夏季流感延燒，校園停課消息頻傳，今天在立法院衛環委員會，不少立委質詢勞動部長許銘春，可否放寬勞工的家庭照顧假？立委徐志榮要提案修法延長到12天，許銘春很爽快地表示：「真的可以討論。」但對立委陳宜民等提到給薪，許銘春解釋，牽涉較廣，要審慎和各界溝通討論。

徐志榮質詢指出，現在腸病毒流行，學校同一個班級裏面只要兩位以上得腸病毒，全班就停課一個禮拜。現行「性別工作平等法」是給予了勞工七天家庭照顧假，併入事假計算，「但停一次就把假用掉了，如果停兩次，就不夠用了。」「我想提案修法把七天提高到12天，」部長支持嗎？「學校停課應該會發給家長證明，憑證明請假，不致浮濫。」

許銘春說：「勞動部支持有利於家庭照顧的制度。」「真的可以討論。」

對於許銘春的答復，徐志榮滿意，他表示，自己的提案只涉及天數的增加，不涉及給薪，希望在本會期內能夠儘快修法通過。

許銘春補充表示，現行勞工的七天家庭照顧假是併入事假計算，一年有14天的事假。請家庭照顧假和請事假的權益不同，「請家庭照顧假的話，雇主不能拒絕，而且不能扣全勤獎金等，」請事假的話，雇主會審視理由斟酌。

立委陳宜民質詢進一步希望勞工的家庭照顧假比照公務員，也能給薪。許銘春答復，要審慎和各界討論。

許銘春說，「大家認為家庭照顧假要給薪，勞動部支持，」但考慮到雇主負擔，要審慎和各界溝通，根據統計，受私人雇用者804萬人，如果家庭照顧假一天給薪，所有人的都請的話，雇主要負擔99.2億元，如果五天給薪，負擔495.99億元，給七天，要694.39億元。

所以，許銘春表示，要考慮雇主能負擔給薪幾天？其他是否由政府補助幾天？立委劉建國質詢指出，早在106年，當時的勞動部長就這麼說，時過兩年，勞動部還沒能拿出個章程，「希望勞動部積極一點，在本會期提出給薪的方案。」

家庭照顧假勞動部
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