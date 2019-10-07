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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

立委批蔡政府照顧勞工跳票 台灣工時年減僅兩小時

2019-10-07 10:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今（7）日邀請勞動部長許銘春進行業務報告並備詢，立委王育敏質詢時痛批蔡政府，執政時口口聲聲說要照顧勞工，但執政快四年，台灣勞工年總工時一年僅僅減少兩個小時，位居世界第四名、亞州第二名，僅次於新加坡，這樣可以算是政績嗎？對此許銘春表示會再努力。

王育敏詢問許銘春，這兩年台灣勞工的工時減少了多少？許銘春答詢時說，2017年台灣勞工年工時是2,035小時，2018年是2,033小時，減少了兩個小時。王育敏緊接著問，今年會比較好嗎？會比去年在減少多少小時？勞動部有沒有目標，蔡政府說要減少勞工過勞，這個問題要檢討。

王育敏指出，蔡政府執政近四年，勞工的工時才減少兩個小時，但鄰近的日本減了30個小時，韓國也減少了19個小時，這顯示我們的政策無效嘛。許銘春答詢說，減少勞工工時是目標，我們會努力。

王育敏進一步質詢說，今年到8月放無薪假有2,257人，大量解雇者有4,450人，雙創歷史新高紀錄，而在陸客不來下，觀光業的寒冬來了，勞動部有無預估放無薪假和大量解雇者會再增加，會不會破3,000人？

許銘春答詢時表示，我們每半個月就會統計，目前觀光業沒有提出無薪假和大量解雇，主要是工具機相關的產業，今年1至9月通報無薪假累積人數是2,097人，這並沒有包括觀光旅遊業。不過王育敏提醒許銘春，觀光業的寒冬已經來了，10月、11月的情況你要有心理準備。

立委王育敏今日質詢勞動部長許銘春時痛批蔡政府，執政時口口聲聲說要照顧勞工，但執政...
立委王育敏今日質詢勞動部長許銘春時痛批蔡政府，執政時口口聲聲說要照顧勞工，但執政快四年，台灣年總工時一年僅僅減少兩個小時，位居世界第四名、亞州第二名，僅次於新加坡。　記者楊文琪／攝影
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