家庭照顧假有薪？ 勞長：事涉廣泛需再研究

2019-10-07 09:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



兒童感染腸病毒、流感，家長必須請假在家照顧兒童，但目前的勞基法規定的家庭照顧假全年七天均為無薪，有民間團體運希望勞動部修法，增加家庭照顧假天數並比照公務員有薪，對此勞動部長許銘春今（7）日接受媒體訪問時表示，薪資給付牽涉較廣，要審慎和各界溝通討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部長許銘春進行業務報告並備詢，立委陳宜民質詢時說，只要勞工有利的部分，公務人員就會修法比照辦理，但公務人員有的福利，勞工卻不一定有，像家庭照顧假，公務人員有薪、但勞工卻無薪，這是一國兩制，勞動部應該站在勞工立場，部長應該慈悲為懷，支持勞工。

許銘春表示，家長為照顧感染腸病毒或流感的小孩，必須請假，目前有七天的家庭照顧假，都是無薪的，家長希望給薪，但給薪不只是勞方，還有資方的問題，必須修法，牽涉較廣、茲事體大，站在勞動部的立場，任何家庭照顧有利勞工的部分我們都會思考，但給薪牽涉較複雜，因此，要審慎和各界溝通討論。