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台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59聯合報 華盛頓記者張加／綜合報導

台灣爭取加入CPTPP，紐西蘭表態願支持；圖為CPTPP成員國代表合影。（美聯社...
台灣爭取加入CPTPP，紐西蘭表態願支持；圖為CPTPP成員國代表合影。（美聯社）
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台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），成員國之一的加拿大全球事務部發言人表示，目前的重點在於其他原始簽署國批准協定，而尋求加入ＣＰＴＰＰ的經濟體須證明具有履行協定的能力。紐西蘭前駐台北商工辦事處代表范千里（Charles Finny）則說，若要達成一致同意支持台灣加入ＣＰＴＰＰ，相信紐西蘭願意支持；但日本大力領導至為重要。

ＣＰＴＰＰ去年十二月底生效，成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞等十一國，第一次執委會今年一月在日本召開，預計本月在紐西蘭召開第二次執委會。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人回覆本報指出，對於任何經濟體加入ＣＰＴＰＰ的可能意願不採取任何立場；總體而言，尋求加入的經濟體須證明有能力履行協定的義務，以及市場准入的程度。根據規定，協定生效後，任一國家或個別關稅領域都可申請加入；加拿大與其他締約方會進行協商，做出一致決定。

范千里表示，紐西蘭是台灣最好的朋友之一，但紐西蘭在ＣＰＴＰＰ中規模較小，其他較大經濟體的態度將比紐西蘭更具影響力。他相信紐西蘭會支持台灣加入ＣＰＴＰＰ的一致意見，但要達成這樣的共識，日本的強力領導至為重要；且所有成員都需要支持，台灣應努力遊說所有成員國。

美台商會會長韓儒伯指出，在沒有美台雙邊貿易協議的情況下，希望台灣能加入美日初步貿易協議，以此為基礎發展，也可能讓台灣獲得加入ＣＰＴＰＰ的管道。

對於台灣如何說服美國和日本允許第三方加入貿易協議，韓儒伯表示，台灣可以單方面採取行動，解決阻礙強化貿易關係的農業問題；此外，台灣也可就如何執行新協議，向美日雙方提出藍圖。

被問及是否建議台灣開放美豬美牛與福島核食，韓儒伯回應，「是的，台灣應單方面採取行動解決這些問題。」韓儒伯並說，總統即將卸任的「跛腳」期間，是採取此行動的理想時機。

紐西蘭加拿大美豬核食美牛
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