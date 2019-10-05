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美元指數高點回落 留意Fed會議紀要與官員談話

2019-10-05 20:24經濟日報 記者林子桓╱即時報導

富蘭克林投顧表示，全球經濟數據疲弱，市場擔憂景氣陷入衰退，再度推高降息預期，美元指數自高點回落至99整數關卡下方，下周仍需留意聯準會會議紀要及官員談話，將左右美元指數走勢。

元大期信美元指數ETF研究團隊指出，全球經濟數據未見起色，有美國小非農之稱的ADP就業數據，9月就業人數低於市場預期的14萬人，僅新增了3.5萬人，美國 9 月份最新採購經理人指數為50.9，符合市場預期，但細看PMI就業指數項目卻是大跌，來到48.6，數據顯示美國企業在雇用方面變得更加保守謹慎。市場普遍認為，在全球經濟尚未起色前，歐元持續疲弱，美元指數短期持續高檔震盪。

隨美元漲勢暫歇，非美貨幣漲跌互見，其中受到美國ISM製造業數據意外不如市場預期，引發的經濟衰退擔憂，有望減輕歐元壓力，同時美中將展開貿易談判，降息預期加上貿易利多，預期歐元於1.08元至1.11元兌1美元區間震盪。

英國首相提出最新脫歐協議，旨在解決爭議的愛爾蘭硬邊界議題，雖然歐盟主席表示持開放態度，但整體而言，英國國內意見不一，且英歐雙方終究未有實質進展，預期英鎊雖受短期消息激勵反彈，後續仍有下跌壓力，仍需留意1.2元英鎊兌1美元關卡。

受到美元走軟影響，減輕新興市場貨幣壓力，但經濟衰退隱憂仍在，仍需觀察主要央行政策態度及美中貿易談判進展，其中地緣政治不確定性，使阿根廷披索、土耳其里拉等貨幣持續走跌，同時油價下滑也拖累俄羅斯盧布表現，建議偏好高息貨幣的投資人，可待地緣事件前景較明朗後，逢回布局基本面佳，景氣表現逐步改善的新興市場貨幣。

美元指數降息
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