17項重要民生物資CPI、WPI 同創42個月最大跌幅

2019-10-05 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（5）日公布9月消費者物價指數（CPI），較上年同月漲0.43％，並計1至9月的平均CPI，較上年同期漲0.51％。不過，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連五月下跌，創近42個月最大跌幅，達-4.53%。

主計總處指出，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，平均CPI下跌0.49%，為42個月來最大跌幅，其中以雞蛋類跌幅最大，達-15.24%，為23個月來最重跌勢，主因為去年受風災影響基期較高所致。

主計總處綜合統計處專委邱淑純表示，面對美中貿易紛爭，導致全球需求下滑，再加上原油價格下跌，造成WPI指數重跌；其中，進口原油跌幅比較大，致使進口物價指數跌勢比出口物價指數更重。

針對9月14日沙國石油生產設施遭攻擊帶動油價飆漲，邱淑純說，實際反映在油價只有一周，且僅一兩天較為明顯，觀察9月原油均價為每桶62.36美元，確實比8月每桶59.62美元高，但去年幾期實在太高，已至9月原油跌幅持續擴大至-19.2%。

此外，邱淑純指出，由於10月截至5日的原油均價已低於每桶60美元的水準，恐怕後續還是會持續影響WPI走跌。不過，WPI大約領先消費者物價指數CPI二季，後續是否會對CPI造成通縮壓力，仍須觀察國際情勢，目前暫時沒有通縮疑慮。

主計總處表示，9月CPI主要受到蔬菜、水果、醫療費用、旅遊團費及個人隨身用品價格上漲所致，不過，蛋類、成衣、燃氣、油料費、機票、通訊費及3C 產品價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲0.17％，再剔除能源後之總指數，即核心CPI，亦漲0.52％。

觀察CPI七大類中，以「食物類」漲 1.97％最為顯著，主因水果及蔬菜價格分別上漲 7.34％及2.37％所致，蛋類價格續跌12.42％，則抵銷部分漲幅。

另外，下跌項目中，以「交通及通訊類」項目跌2.71％較為明顯，主因油料費、通訊費及機票價格分別下跌8.08％、5.56％及4.07％所致。