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五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18聯合報 記者卜敏正╱即時報導

經濟部沈榮津等人今天由立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥陪同，到水上南靖農場旁召開「南靖農場土地開發產業園區評估」，沈當場承諾2年完成開發，另對於環評強調要努力克服。

經濟部指出，因應美中貿易戰、協助台商回台投資，將彰化二林、雲林馬光、嘉義公館、嘉義南靖、台南沙崙 高雄九鬮等6處農場，優先列為產業儲備用地，水上南靖糖廠土地面積共226公頃，預計可提供158公頃產業用地。

沈榮津表示，為滿足台商用地需求， 將壓縮土地開發期程，朝2年完成開發目標，同時在公共工程施作時就可開放廠商建廠。

他說，土地環境影響評估仍必須努力，但這是好事、相信可克服，因為規劃進駐產業都不是高汙染，最重要的是精密機械，還有生技和農業科技，這些產業嘉義都已有基礎，發展會更快速。

蔡易餘指出，南靖農場開發面積超過140公頃，一定會遇環評問題，今天召開說明會，也是直接與地方面對面溝通，只要大家都支持、沒有雜音，期待環評快速通過，加上未來水上鄉還有大造鎮計畫，水上大發展指日可待。

翁章梁表示，經濟部面對台商回流潮，給嘉義更多機會，包括中埔公館農場和水上南靖農場，經濟部長都親自南下承諾2年完成開發，嘉義縣工業化布局完成後，未來將成為工農大縣，就業機會將增加許多，相信這也是嘉義縣變化關鍵。

經濟部長沈榮津（左二起）今天由立委蔡易餘、縣長翁章梁陪同，到嘉義縣召開南靖農場產...
經濟部長沈榮津（左二起）今天由立委蔡易餘、縣長翁章梁陪同，到嘉義縣召開南靖農場產業園區說明會。記者卜敏正／攝影
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經濟部長沈榮津（左二起）今天由立委蔡易餘陪同，到嘉義縣水上鄉召開產業園區說明會。...
經濟部長沈榮津（左二起）今天由立委蔡易餘陪同，到嘉義縣水上鄉召開產業園區說明會。記者卜敏正／攝影
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經濟部長沈榮津今天到嘉義縣水上鄉南靖農場旁，參加土地開發產業園區評估說明會。記者...
經濟部長沈榮津今天到嘉義縣水上鄉南靖農場旁，參加土地開發產業園區評估說明會。記者卜敏正／攝影
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經濟部台商環評沈榮津
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