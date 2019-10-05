影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



經濟部長沈榮津等人今天由立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥陪同，到水上南靖農場旁召開「南靖農場土地開發產業園區評估」，沈當場承諾2年完成開發，另對於環評強調要努力克服。

經濟部指出，因應美中貿易戰、協助台商回台投資，將彰化二林、雲林馬光、嘉義公館、嘉義南靖、台南沙崙 高雄九鬮等6處農場，優先列為產業儲備用地，水上南靖糖廠土地面積共226公頃，預計可提供158公頃產業用地。

沈榮津表示，為滿足台商用地需求， 將壓縮土地開發期程，朝2年完成開發目標，同時在公共工程施作時就可開放廠商建廠。

他說，土地環境影響評估仍必須努力，但這是好事、相信可克服，因為規劃進駐產業都不是高汙染，最重要的是精密機械，還有生技和農業科技，這些產業嘉義都已有基礎，發展會更快速。

蔡易餘指出，南靖農場開發面積超過140公頃，一定會遇環評問題，今天召開說明會，也是直接與地方面對面溝通，只要大家都支持、沒有雜音，期待環評快速通過，加上未來水上鄉還有大造鎮計畫，水上大發展指日可待。