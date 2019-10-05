遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



北市遼寧夜市於10月4日18時辦理「再生‧再造 遼寧夜市美食體驗活動」，市民朋友們與美食部落客一同齊聚於遼寧街，體驗遼寧夜市的新風貌與特色魅力。還在煩惱10月5日補班補課日的周六晚上要吃什麼嗎？10月6日周日晚上家裡沒開火該怎麼辦呢？那就快來迺遼寧夜市吧！

台北市市場處2019年於遼寧夜市推動攤位改造，挑選出十攤在地老字號小吃攤打造新風貌，透過提升攤位的顏值，準備「遼」動消費者的視覺！其中參與改造的攤位包含通過經濟部中部辦公室評鑑的樂活名攤「郭家担仔麵」、「蓮德意麵」、「珍記甜不辣」，Instagram與臉書上的打卡名攤「客家自製湯圓」，三五好友聚會小酌首選的熱炒名攤「鵝肉城大排檔」，知名冰果室老攤「冰不厭榨」，藝人影星們最愛的果汁攤「祥好喝」，外客旅臺必試傳統小吃攤「遼寧黑白切」、「遼寧香菇鹹粥」，以及已開業半百冬令進補的首選「正記麻油腰只」，現均已告別過往造型，以新風貌來迎接消費者。

10月4日晚上「再生‧再造 遼寧夜市美食體驗活動」舉辦時，現場擠滿了參與活動的市民朋友，大伙事先從遼寧夜市的臉書粉絲專業得知活動訊息，特地相揪今天來遼寧街迺夜市，在新改造的攤位享受遼寧夜市特色美食的同時，還可以參加消費集點換遼寧夜市專屬好禮，現場好熱鬧啊！

許多來迺夜市的市民朋友們對遼寧夜市攤位的大變身為之驚艷，有市民朋友更以國片海角七號的經典台詞：「千年傳統，全新感受。」來形容這次夜市改造的攤位。

市場處表示：「在傳統老字號攤位保留食物美味的同時，期望透過提升攤位的顏值，藉此提高遼寧夜市的知名度與質感，帶動更多的人潮走進遼寧夜市，更進一步地『遼』動每一個人的味蕾。」。