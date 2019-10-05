量販店營業額連14年成長 這類商品賣最好

2019-10-05 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



經濟部統計處統計顯示，量販店營業額自2005年起連續14年正成長，平均年成長率3.1%，較整體零售業1.8%高，累計今年前八個月營業額1,412億元，創歷年同期新高，年增4.5%，未來在業者線上、線下通路齊發及積極佈局社區下，預估今年全年營業額將可望突破2,000億元；在商品銷售上以食品、飲料及菸酒為主，去年銷售占比達51.3%，高居首位。

統計處表示，自批發與倉儲式零售引進台灣後，主打低價、萬種商品、一站式購物滿足的消費購物模式蔚為風潮，量販店自2005年起連續14年正成長，平均年成長率3.1%，高於整體零售業1.8%，但成長力道小於近年發展更快速的超級市場（5.1%）及便利商店（4.5%）。

在商品銷售上以食品、飲料及菸酒為主，根據統計處零售業經營實況調查，去年量販店銷售商品以食品、飲料及菸酒占51.3%居首位，家庭器具及資通訊產品占25.8%居次，衣著服飾、藥品及化妝清潔用品占15.0%居第三；若與2013年比，以「家庭器具及資通訊產品」增加5.9個百分點最多。

銷售管道目前仍以實體店面為主，占98.3%，透過電子商務銷售，占1.7%，與2013年相比則增加1.2個百分點，顯示業者近年來開發網路市場成效漸顯。

量販業營業額具有明顯且規律性的淡旺季，銷售旺季集中在1~2月及7~8月，其中1~2月高峰主因為農曆年前尾牙商品及年貨採買；7~8月為中元節及中秋節採購需求；1~2月及7~8月營業額占全年營業額比重近四成。

價格競爭激烈，毛利偏低是主要經營困境，根據統計處調查，今年量販店經營面臨的困境，依序為：「價格競爭激烈，毛利偏低」（占100.0%）最高，其次為「異業間跨界搶占市場」及「電商搶食市場」（均占83.3%），再次為「勞動成本提高」及「消費需求多變」（均占66.7%）。若與2016年比較，以「異業間跨界搶占市場」大增40.4個百分點最多，顯示量販、超市及便利商店界線趨於模糊，導致市場競爭激烈。

業者積極轉型及整併，約八成三集中在六都，依流通快訊統計，截至今年8月底量販店家數為181家，雖較2011年底增加60家，但增加主要是來自於便利購中小型店，顯示量販店在市場趨於飽和及電商、異業間搶市下，大型店面臨轉型及整併，賣場朝社區化、小型化發展。

以營業據點觀察，六都量販店家數為150家，占全國82.9%，其中以新北市占18.8%為最高，平均每店服務人數也居六都之冠。