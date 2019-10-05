親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46聯合報 記者曾仁凱江睿智／台北報導

用電大戶須設置再生能源設備或儲能裝置，或購買再生能源憑證或繳納代金。圖為中鋼儲水...
用電大戶須設置再生能源設備或儲能裝置，或購買再生能源憑證或繳納代金。圖為中鋼儲水池上設水面式太陽能系統。 圖／聯合報系資料照片
分享

經濟部能源局官員強調，用電大戶須設置再生能源設備或儲能裝置，或購買再生能源憑證或繳納代金，若未執行將祭出罰則。目前包括石化、鋼鐵、半導體、面板、電子資訊業可能成為第一波適用對象；業者表示，其實早就已經在做，但也有業者認為是變相漲電價

立法院今年四月通過「再生能源發展條例」，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。官員解釋，用電大戶可在自行設置綠電、設置儲能裝置、購買綠電憑證、繳納代金等四種方式中，擇一進行。

據了解，台塑集團其實早年就有向台電購買綠電，但這幾年包括台積電、Google等在市場收購綠電，使得目前國內綠電不夠賣。

中鋼表示，將全力配合政策，針對再生能源發展條例的子法修正訂定，建議應以集團旗下相關公司一起來認列購置綠電；中鋼集團除總部設在高雄外，子公司中龍設廠在台中，同時希望採跨縣市認列。

另外，一家南部鋼廠高層則指出，政府不能強制要求企業買單，強迫購買綠電。尤其是在台電虧損累累的現階段，令人質疑是為把成本負擔轉移至廠商身上，形同變相漲電價。

台塑集團表示，綠能是集團重要發展方向之一，前幾年就已在嘉義新港廠區建置最大的太陽能系統。另外在高雄仁武廠區的行政大樓屋頂也裝設小型太陽能發電系統，已運轉多年，主要供自用。

中油則全力推動「智慧綠能加油站」，擬在各加油站裝設太陽能板發電，提供加油站營運及電動機車充換電所需，希望達到綠電自給自足的目標。其中中油第一座綠能加油站年初已經在嘉義開幕。

再生能源加油站電價
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

日工商會 盼檢討用電大戶條款

2019-10-05 00:48

財經觀點／公共工程 建議透過保險機制維修

2019-10-05 00:41

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 15:29

中央造幣廠的中年危機 都因電子支付

2019-10-04 14:53

工作場所發生職災 勞部修法要雇主顧勞工安全

2019-10-04 14:44

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 12:33

台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07
看更多

熱門文章

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

退休金只靠儲蓄落伍了！「專家建議新觀念」

2019-10-04 14:24

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

張忠謀清大講座 談CEO的最大責任、領導與用人

2019-10-04 16:47

PMI露玄機 台股本季光學、生技族群可偏多

2019-10-04 18:55

富邦產險 十全大補專案改版再升級

2019-10-04 17:16

張忠謀清大講座 強調CEO凝聚團隊的重要性

2019-10-04 17:31

花旗銀撤歐洲刷卡回饋免慌 遊歐還有這3張卡可挑

2019-10-04 11:51

中央造幣廠的中年危機 都因電子支付

2019-10-04 14:53

Fed態度轉向？美債殖利率跌勢擴大

2019-10-04 09:34

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

台灣共通支付規格「TWQR」 最快今年底前上路

2019-10-04 20:09

台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26

元大銀行出招 展示人臉辨識行銷、打造智慧販賣場景

2019-10-04 12:28

資金鉅額匯入 9月外匯存底續創新高

2019-10-04 17:57

美元指數走弱 新台幣強彈逾1角升破31元

2019-10-04 10:21

和碩董事長童子賢：貿易戰推擠 底層角力不會停

2019-10-04 14:57

宏全：空污已改善並繳罰款 符合環保規範

2019-10-04 16:42

王品新品牌THE WANG挑戰頂級牛排市場 要先過兩關

2019-10-04 15:56

股匯雙漲 新台幣升值9.1分收30.973元

2019-10-04 16:16

國銀將縮減歐洲刷卡回饋 大型發卡行恐先行

2019-10-04 10:30

VoiceTube完成A輪融資 獲1億元銀彈

2019-10-04 14:57

精測新營運研發總部啟用 5G+5奈米展翅

2019-10-04 14:28

怎樣找到Google的工作？員工：網路填表就可以

2019-10-04 17:16

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

北捷打造冰河列車 帶著百萬通勤族穿梭現實與童話

2019-10-04 11:20

北市府攜手遠傳 打造全台第一5G IoT開放試驗場域

2019-10-04 11:29

張忠謀清大演講 談工程師到總經理的心路歷程

2019-10-04 19:02

台灣松下引進Panasonic除塵神器 賣到缺貨

2019-10-04 19:40

滑鼠業務旺季助攻 原相9月業績創新高

2019-10-04 19:15

迎台商回流潮 商研院：正翻轉台灣30年「三低經濟」

2019-10-04 10:43

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

彩券領獎免出示證件門檻 12月起調高至5000元

2019-10-04 19:55

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

外帶店坪效驚人 檀島香港茶餐廳外帶店首度插旗新北市

2019-10-04 20:50

下半年旺季加大廠減產 電視面板跌勢可望減緩

2019-10-04 21:23

中華精測全新營運研發總部落成典禮 未來營運樂觀

2019-10-04 11:20

工作場所發生職災 勞部修法要雇主顧勞工安全

2019-10-04 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top