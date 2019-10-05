強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

用電大戶須設置再生能源設備或儲能裝置，或購買再生能源憑證或繳納代金。圖為中鋼儲水池上設水面式太陽能系統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部能源局官員強調，用電大戶須設置再生能源設備或儲能裝置，或購買再生能源憑證或繳納代金，若未執行將祭出罰則。目前包括石化、鋼鐵、半導體、面板、電子資訊業可能成為第一波適用對象；業者表示，其實早就已經在做，但也有業者認為是變相漲電價。

立法院今年四月通過「再生能源發展條例」，明定用電契約在一定容量以上的用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。官員解釋，用電大戶可在自行設置綠電、設置儲能裝置、購買綠電憑證、繳納代金等四種方式中，擇一進行。

據了解，台塑集團其實早年就有向台電購買綠電，但這幾年包括台積電、Google等在市場收購綠電，使得目前國內綠電不夠賣。

中鋼表示，將全力配合政策，針對再生能源發展條例的子法修正訂定，建議應以集團旗下相關公司一起來認列購置綠電；中鋼集團除總部設在高雄外，子公司中龍設廠在台中，同時希望採跨縣市認列。

另外，一家南部鋼廠高層則指出，政府不能強制要求企業買單，強迫購買綠電。尤其是在台電虧損累累的現階段，令人質疑是為把成本負擔轉移至廠商身上，形同變相漲電價。

台塑集團表示，綠能是集團重要發展方向之一，前幾年就已在嘉義新港廠區建置最大的太陽能系統。另外在高雄仁武廠區的行政大樓屋頂也裝設小型太陽能發電系統，已運轉多年，主要供自用。

中油則全力推動「智慧綠能加油站」，擬在各加油站裝設太陽能板發電，提供加油站營運及電動機車充換電所需，希望達到綠電自給自足的目標。其中中油第一座綠能加油站年初已經在嘉義開幕。