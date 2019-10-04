高雄獲企業青睞 重大民間投資逾1,840億元

2019-10-04 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高雄市經發局今（4）日宣布，今年前八個月高市重大民間投資金額預計達1,840億元，新增就業機會預計超過1.5萬個，投資額較去年度，成長約1.62倍，廠商的投資力道主要來自對高雄經濟發展深具信心。

高雄市經發局指出，廠商選擇投資地點，考量甚廣，包含對地方政府的信心、市場潛力、產業群聚、原有工廠據點等因素，中央招商成效6,152億元，係經濟部投資台灣事務所召開台商回台聯審會議所通過投資申請加總金額，地方政府則從土地媒合、取得、相關執照審查、建廠等開發程序到人才媒合、水電協調等投資過程中，提供行政協助與障礙排除等的實際金額。

以「鴻海集團」為例，市府團隊積極提供協助，集團短短2個月內即完成選地購地，順利於今年5月份購置本市和發產業園區1.2萬坪土地，投資興建智慧工廠。

另外，海霸王集團除在前鎮投資80億元興建物流中心外，更再加碼投資54.4億元買下君鴻飯店。除此，亞洲的不織布龍頭大廠南六企業再投資新台幣30億元增設燕巢三廠，企業持續加碼投資，就是感受到高雄的效率跟態度。

該局強調，城市的經濟發展，需要來自各產業的廠商投資，為提供各領域投資者全方位的服務及協助排除投資障礙，經發局特設立「專人專案單一窗口制度」，而為迅速掌握產業脈動，於7月25日由韓市長擔任召集人，成立「高雄市工商發展投資策進會」，期提升行政效能、縮短投資流程，提供廠商完善服務，協助投資廠商協調與克服相關問題，使投資可以落地於高雄。

高雄市經發局今（4）日宣布，今年前八個月高市重大民間投資金額預計達1,840億元，新增就業機會預計超過1.5萬個，投資額較去年度，成長約1.62倍，廠商的投資力道主要來自對高雄經濟發展深具信心。

高雄市經發局指出，廠商選擇投資地點，考量甚廣，包含對地方政府的信心、市場潛力、產業群聚、原有工廠據點等因素，中央招商成效6,152億元，係經濟部投資台灣事務所召開台商回台聯審會議所通過投資申請加總金額，地方政府則從土地媒合、取得、相關執照審查、建廠等開發程序到人才媒合、水電協調等投資過程中，提供行政協助與障礙排除等的實際金額。

以「鴻海集團」為例，市府團隊積極提供協助，集團短短2個月內即完成選地購地，順利於今年5月份購置本市和發產業園區1.2萬坪土地，投資興建智慧工廠。

另外，海霸王集團除在前鎮投資80億元興建物流中心外，更再加碼投資54.4億元買下君鴻飯店。除此，亞洲的不織布龍頭大廠南六企業再投資新台幣30億元增設燕巢三廠，企業持續加碼投資，就是感受到高雄的效率跟態度。

該局強調，城市的經濟發展，需要來自各產業的廠商投資，為提供各領域投資者全方位的服務及協助排除投資障礙，經發局特設立「專人專案單一窗口制度」，而為迅速掌握產業脈動，於7月25日由韓市長擔任召集人，成立「高雄市工商發展投資策進會」，期提升行政效能、縮短投資流程，提供廠商完善服務，協助投資廠商協調與克服相關問題，使投資可以落地於高雄。