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PMI露玄機 台股本季光學、生技族群可偏多

2019-10-04 18:55經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（4）日早盤受到美股反彈激勵，指數開盤開高，不過市場擔心台股位階偏高，大盤在追價力道保守下，指數回測平盤支撐，盤中一度紅翻黑，尾盤在回補買盤介入下，終場指數上漲18點，收10,894點。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股相較於國際股市強，除了整體資金行情熱度外，近期公布的經濟數據表現佳也是其中之一，除了主計處上修今年的經濟成長率外，近期公布的的9月製造業採購經理人指數（PMI）在中斷連續4個月的緊縮，指數上揚至50，重回擴張水準。

其中五項組成指標中，新增訂單與生產數量呈現擴張，代表製造領先與同時指標均持續好轉，有利第4季旺季表現，另外六大產業中，三大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、交通工具產業與化學暨生技醫療產業，也顯示本季光學、生技族群在操作上仍可以偏多。

就周線來看，周線指數上漲64點，周K線收紅、不過K線留下上影線，代表11,000點賣壓仍不容小覷，但整體周線量價格結構仍相當健康，另外，周KD指標仍然維持黃金交叉，開口也持續維持，中期趨勢仍然維持看多格局，雖然就日線來看，目前技術指標必須面臨修正，但預期短線整理後，台股仍有高點可以期待，建議逢低偏多操作。

台股生技族群
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