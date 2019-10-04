交通部允諾興建全新大橋 為南方澳做整體規劃

2019-10-04 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋坍塌的善後作業，交通部正積極辦理，政務次長黃玉霖今（4）日特別走訪進安宮、南天宮、中壇元帥太子廟等廟宇，進行參拜同時與地方人士討論，災害重建過程中，如何與地方合作，帶動提升南方澳漁港成為國際觀光漁港。交通部表示，因為有允諾，未來不只會興建全新南方澳大橋，也會尊重地方意見，為南方澳做整體規劃。

黃玉霖說，今天討論很具體，有幾個基本方案。在南方澳漁港老街入口建設轉運中心，讓外來遊客可以停車、轉運，搭乘電動巴士巡迴，或租用腳踏車或電動機車，可以紓解南方澳老街塞車困擾。

黃玉霖指出，目前漁船如果在13號碼頭靠岸，容易有撞到消坡塊的危險，交通部會責成港務公司，評估興建現代化平台的消坡工程解決這個問題，並納入13碼頭改建計畫一併進行。