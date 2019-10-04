交通部允諾興建全新大橋 為南方澳做整體規劃
宜蘭南方澳跨港大橋坍塌的善後作業，交通部正積極辦理，政務次長黃玉霖今（4）日特別走訪進安宮、南天宮、中壇元帥太子廟等廟宇，進行參拜同時與地方人士討論，災害重建過程中，如何與地方合作，帶動提升南方澳漁港成為國際觀光漁港。交通部表示，因為有允諾，未來不只會興建全新南方澳大橋，也會尊重地方意見，為南方澳做整體規劃。
黃玉霖說，今天討論很具體，有幾個基本方案。在南方澳漁港老街入口建設轉運中心，讓外來遊客可以停車、轉運，搭乘電動巴士巡迴，或租用腳踏車或電動機車，可以紓解南方澳老街塞車困擾。
黃玉霖指出，目前漁船如果在13號碼頭靠岸，容易有撞到消坡塊的危險，交通部會責成港務公司，評估興建現代化平台的消坡工程解決這個問題，並納入13碼頭改建計畫一併進行。
此外，交通部也會責成港務公司馬上進行可行性評估，活化13號碼頭的十多公頃土地，以帶動地方觀光發展，而目前漁港內有部分私人土地，無法興建碼頭，下雨天也可能有土石崩落，造成漁港危害。交通部將同農委會進行可行性評估，評估取得土地延伸碼頭，若能完成，將可改善碼頭風險，並擴大漁港航道寬度與深度，提升漁港使用效率。
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