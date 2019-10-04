日本商會拒絕用電大戶條款 盼穩定供電

2019-10-04 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台北市日本工商會今（4）日發表2019年「台灣政府政策建言白皮書」，提出六大建議，並特別指出台灣政府應解決供電疑慮，並特別點名要求廢除電業法64條及再生能源條例第12條，認為能源政策應按照原計劃的推動，否則不利企業投資評估。

台北市日本工商會理事長石川剛表示，2019年白皮書強烈期盼台灣政府解決供電疑慮，並基於科學根據廢除對日本產食品的進口管制措施。同時，為避免優秀人才外流，應廢除勞基法中的剩餘特休折算工資制度、研討長照制度設計。

穩定供電部分，日商白皮書指出，以目前台灣供電設備的備用容量15%作為電源開發目標，不但2018年整體低於此標準，且就每日管理基礎而設定的可能限電之供電備用率6%來看，未達天數為29天，穩定供電不僅對於日商，對於在台經營企業均屬最低要求。

對此，國發會主委陳美伶表示，2019年起備用容量率將可達15%，供電穩定無虞。政府已規劃2020至2025年各項電力開發計畫，並結合民間全力執行，以滿足民生及產業發展所需用電，確保電力穩定供應。

關於整頓電力領域的投資環境，日商表示，盼今後台灣政府在法律制度變更方面更慎重，以免片面對事業獲利造成不利影響，並廢除或重新檢討電業法第64條及再生能源發展條例12條的適用及除外範圍。

石川補充，日本可以在台灣的能源產業發展上做出貢獻，如設備、資金融資或是參與能源開發，另外，台灣政府提出的能源政策都能按原定計畫推動，若法律或政策制度隨政治變更，將不利企業評估進行投資評估作業。

陳美伶說，台灣是一個小型的開放經濟體，面對險峻國際經貿局勢，須加入區域經濟組織「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）拓展海外市場，或與日本簽訂經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）維繫經濟成長動能，也讓台灣對區域經貿整合作貢獻。

日商表示，以民間企業企業立場，希望台灣加入CPTPP或與日本締結EPA、FTA，為此，亦盼台灣政府修改對日產食品進口管制措施。石川強調，日本311大地震至今已八年，進口到台灣的日本食品沒有任何一項超過輻射安全標準值，雖然公投結果恐使政策推動更加困難，但盼台灣政府以科學根據尋求解方。

此外，石川也說，為因應美中貿易戰造成的國際經貿影響，盼強化台日商業關係，建構新的國際供應鏈。因此，日商建議台灣政府推動台灣企業與在台日商合作投資的第三國政策及賦稅減免優惠措施，將危機化為轉機，開拓新的產業領域。