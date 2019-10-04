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王品新品牌THE WANG挑戰頂級牛排市場 要先過兩關

2019-10-04 15:56經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

王品問鼎高價牛排市場，新品牌THE WANG客單價站上2,000元 。 記者嚴雅...
王品問鼎高價牛排市場，新品牌THE WANG客單價站上2,000元 。 記者嚴雅芳／攝影
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王品集團起家的王品牛排轉型升級，今（4）日推出全新品牌「THE WANG」，向上挑戰客單價2,000元以上等級的頂級牛排市場，但必須先過兩關，得在五星級飯店與國際品牌間殺出一條血路。

王品牛排是王品集團起家的旗艦品牌，以台塑牛排為號召成功打響第一砲，為後來王品打造餐飲王國的霸業奠基。王品牛排今日宣布轉型升級計畫，原本全台13家王品牛排家數將只保留其中8家，另外3家將轉型升級為主打Prime等級乾式熟成牛肉的「THE WANG」。

業界人士分析，原本王品牛排的入門套餐價位為1,390元另加一成服務費，算是高級、但還稱不上頂級。這次新品牌THE WANG入門套餐價位1,780元，加上一成服務費後等於向上挑戰2,000元等級的頂端市場，展現企圖心，但挑戰也不小。

台灣的頂級牛排市場不小，而且持續成長。像是來自美國的頂級品牌Smith&Wollensky，打著股神巴菲特最愛的牛排館名號，在亞洲的第一家分店就選擇落腳台灣，今年初開幕後，至今仍一位難求。

目前台灣2,000元以上的頂級牛排市場主要分成兩大塊，一是五星級飯店附設的牛排館，像是國賓的A Cut、晶華的ROBINS等，都是長年不敗。

另外就是國際的頂級牛排館來台開設分店，像是老牌的Lawrys（勞瑞斯）、Ruths Chris（茹絲葵）；或是被譽為全球頂級必吃牛排館之一的Mortons Steakhouse（莫爾頓牛排館）等。

王品集團是國內連鎖餐飲品牌的龍頭，知名度高，此次切入頂級牛排的新市場未演已經先轟動；只是過去王品多數品牌定位比較貼近大眾，此次向上挑戰頂端的Fine Dining市場，又是一次勇敢嘗試。

王品集團餐飲台塑
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