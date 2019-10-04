親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部長沈榮津。記者曾吉松／攝影
經濟部長沈榮津。記者曾吉松／攝影
分享

台中大雅農地工廠大火，兩名消防隊員不幸罹難，燒出農地工廠問題。對此，經濟部長沈榮津今（4）日表示，工輔法的修法就是要讓這樣的事情不要再發生。但，沈榮津也特別點名台中市政府，「這是地方政府要去執行」。

沈榮津指出，6月27日三讀通過工廠管理輔導法，是政府為積極面對問題而修訂，就是要加強工廠管理，讓公安、消防、環保都要符合法律規定。

經濟部工業局副局長楊伯耕指出，目前各縣市政府已經展開作業，年底前將全面清查完畢約3.8萬家的未登記工廠，並於2020年起開始辦理登記，屆時各縣市政府將針對特定工廠展開輔導，需在消防、環保、公安等面向都符合法律規定後，才能辦理用地變更，變成合法工廠。

楊伯耕表示，針對105年5月19日前農地既存的低汙染未登記工廠，需在二年內申請納管，三年內提出工廠改善計畫，每年繳交納管輔導金，並於計畫經核定後二年內完成改善。

另對於中高污染工廠，直轄市、縣（市）政府，會訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠。拒不配合者，依法停止供電、供水、拆除。

值得注意的是，將以2016年5月20日為分水嶺，以後新增的未登記工廠，可以停水、停電並拆除，且採即報即拆。

此外，這次工輔法修法也增訂20年落日條款，為督促特定工廠登記業者儘早完成用地合法，以加強解決農地工廠問題，避免拖延。

楊伯耕表示，經濟部尊重國會修法結果，並將依法執行未登記工廠納管及輔導，堅持全面納管、不准新設、不得汙染的三原則。楊伯耕並強調，經濟部提出工廠輔導法修法，正是有心要解決累積多年的未登記工廠問題。相關修法也經過跨部會多次討論，並與地方政府交換意見，從環保、公安、經濟發展與就業等角度多方考量。

楊伯耕也表示，工輔法的修法不是護航違章工廠，修法是為了將未登記工廠納管，對環保及公安才能加強管理，是為保護農地，務實解決長久存在問題。

農地經濟部公安
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 12:33

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

二林開發案卡關 業者：真的很想根留台灣

2019-10-04 02:20

彰化縣長：精機園區環評落空 企業無法再等十年

2019-10-04 01:48

跟進美國調降利率？ 央行明示：今年不會降息

2019-10-04 01:15

楊金龍：日歐低利率 灰犀牛被忽略

2019-10-04 00:11

楊金龍：今年不會降息

2019-10-04 00:09

強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

2019-10-03 23:07

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

貿易戰助攻 美國商機日成長上看2成

2019-10-03 12:48

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19
看更多

熱門文章

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

Google資料中心：實習生十周後可望轉正職 但台灣學生不敢投履歷

2019-10-03 23:27

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

第四度爆雷 大同美國聲請重整

2019-10-04 01:28

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

新光三越周年慶 買氣爆發

2019-10-04 02:08

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top