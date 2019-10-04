台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

台中大雅農地工廠大火，兩名消防隊員不幸罹難，燒出農地工廠問題。對此，經濟部長沈榮津今（4）日表示，工輔法的修法就是要讓這樣的事情不要再發生。但，沈榮津也特別點名台中市政府，「這是地方政府要去執行」。

沈榮津指出，6月27日三讀通過工廠管理輔導法，是政府為積極面對問題而修訂，就是要加強工廠管理，讓公安、消防、環保都要符合法律規定。

經濟部工業局副局長楊伯耕指出，目前各縣市政府已經展開作業，年底前將全面清查完畢約3.8萬家的未登記工廠，並於2020年起開始辦理登記，屆時各縣市政府將針對特定工廠展開輔導，需在消防、環保、公安等面向都符合法律規定後，才能辦理用地變更，變成合法工廠。

楊伯耕表示，針對105年5月19日前農地既存的低汙染未登記工廠，需在二年內申請納管，三年內提出工廠改善計畫，每年繳交納管輔導金，並於計畫經核定後二年內完成改善。

另對於中高污染工廠，直轄市、縣（市）政府，會訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠。拒不配合者，依法停止供電、供水、拆除。

值得注意的是，將以2016年5月20日為分水嶺，以後新增的未登記工廠，可以停水、停電並拆除，且採即報即拆。

此外，這次工輔法修法也增訂20年落日條款，為督促特定工廠登記業者儘早完成用地合法，以加強解決農地工廠問題，避免拖延。

楊伯耕表示，經濟部尊重國會修法結果，並將依法執行未登記工廠納管及輔導，堅持全面納管、不准新設、不得汙染的三原則。楊伯耕並強調，經濟部提出工廠輔導法修法，正是有心要解決累積多年的未登記工廠問題。相關修法也經過跨部會多次討論，並與地方政府交換意見，從環保、公安、經濟發展與就業等角度多方考量。

楊伯耕也表示，工輔法的修法不是護航違章工廠，修法是為了將未登記工廠納管，對環保及公安才能加強管理，是為保護農地，務實解決長久存在問題。