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市場雜音亂流 投資級債吸金

2019-10-04 11:42經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美國國內政治上周一度出現變局，加上美中貿易情勢仍膠著，擾亂市場情緒；從資金流向的角度觀察，高收益債資金上周呈現小幅淨流出，投資級債則因其較為穩定走勢受到資金青睞，上周淨流入38.8億美元，居主要債市之冠。

安聯投信指出，上周美國眾議院通過對總統川普的彈劾為其國內政局投下震撼彈，加上川普總統不時釋出關於貿易戰正負交錯談話，貿易衝突雜音仍未消除，造成市場在對眾多不確定性的擔憂下，部分資金流入政府債券進行避險。

不過，隨著美中貿易即將展開復談，加上政治雜音獲澄清，短線上投資人風險偏好獲改善，美股與公債殖利率自27日自跌勢中反彈。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，進行一年多的美中貿易戰使得全球經濟下行的擔憂持續瀰漫，全球市場今年整體避險情緒略高，做為市場避險指標的美國10年前公債殖利率今年以來已從約2.8%跌至9月初一度出現的1.4%左右低點，期間內持續流入的資金不但使得價格節節上升，也讓投資人能從其中獲得的息收報酬空間受到壓縮。

與公債相較，高收益債為債市中具有明顯較佳息收的資產，然而在投資高收益債時，部分投資人會擔心其較大的波動度可能會對資產帶來減損，對此謝佳伶指出，藉由透過幾個關鍵條件進行篩選出品質較佳的高收益債，仍有機會在提供極佳報酬及息收的同時降低資產波動度，安度市場震盪。

謝佳伶分析，在全球經濟因近一年來的貿易衝突出現走緩的情勢下，美國因基本面表現持續穩健，仍為全球市場中相對被看好的經濟體，加上在市場出現波動時，美元也常為來自各方避險資金追求之標的，故美元相關資產仍是投資人此時在配置上的首選之一。

其次，在挑選發債企業時，若可鎖定受到景氣循環影響程度較低、公司經營及獲利相對有支撐及穩定的內需產業，也有望進一步控制債券的波動及信用風險。

觀察過去表現，美國短年期高收益債受惠於發債的美國企業相對優良體質，自2008年次貸風暴至今在僅有同級資產─全球高收益債約6成的年化波動度的同時，卻可跟漲全高收達九成，為債券市場中少見、兼具穩健及提供較佳收益特色的投資優選之一。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平指出，過去一年來全球市場情緒受到來自美中貿易戰及地緣政治衝突的影響牽動，資金往往為了追求更佳的報酬或減少損失，而在不同市場及資產間來回移轉，如此頻繁的流出入變化也相應的對許多資產帶來了不少起伏。

陳宜平表示，與全球其他市場的資產不同，亞洲高收益債的資金多由來自於同處亞洲區域內的投資者，這也讓亞洲高收益債券較少受到全球資金板塊因近期不確定性帶來的挪移所影響，整體支撐相對穩定。

與此同時，隨著由中國帶頭的亞洲各國央行在近月來紛紛藉由降息或降準等政策利多釋出資金，也可望為亞債市場持續注入活水，後市仍具潛力。

最後，根據分析指出，投資人若可將亞洲美元債適量加入其全球債券投組中，也可有效增加投組多元性，對提高回報及降低風險等皆有一定成效，值得投資人關注。

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