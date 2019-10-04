親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

市場關注美中貿易復談 股市動能降溫

2019-10-04 11:41經濟日報 記者王皓正╱即時報導

全球市場關注即將展開的美中貿易談判，投資情緒漸趨觀望，致使全球股市上周表現大致處於整理格局微疲弱；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球股市除歐非中東地區資金呈現微幅淨流入外，其餘皆呈失血狀態，整體量能較前一周收窄。

安聯投信表示，來自政治上的雜音仍使華爾街投資人信心略微降低，美股四大指數上周同步收跌，其中又受晶片大廠美光財測不佳影響，費城半導體及那斯達克指數跌幅較為明顯。

不過，隨著第3季結束，美中談判即將展開，在政治雜音相繼獲美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅澄清、iPhone銷售強勁及晶片業回暖等激勵下，費城半導體上漲逾1%、其他美股指數也收紅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，隨著美中有望在10月初進行談判，加上美國近期公布之經濟關鍵數據如GDP、代售屋銷售等多優於預期，以及2020年美國企業獲利預估將維持正成長等力道支撐，雖短線上仍有多空雜音干擾，但從中長期來看，市場情緒已從今年中期貿易戰正酣中逐漸恢復，風險性資產如股市及高收益債後續有望回溫。

針對不同資產進一步分析，謝佳伶表示，以全球相對強勢的美國市場來說，能提供投資人較佳息收的高收益債市近期以健康醫療、支援服務與電信等內需產業表現相對突出，其中又以高評級（B、BB以上）的債種可達到兼顧風險管理與成長性的最佳平衡。

在股票部分，受到降息政策壓低實質利率影響，高殖利率公司如必須消費與房地產等有不錯表現，可多加關注。除了股債兩大資產外，可在兩者間靈活調整的可轉債近期則是在偏債性質的標的表現較佳，其中又以金融、媒體及電信等產業值得留意。

雖然近幾周貿易戰出現和緩態勢，然而依過去一年以來的發展經驗觀察，隨時皆有可能因突發的變化而急轉直下，短期內美中兩國全面和談的可能性仍待觀察。

故在策略上，謝佳伶建議可將各式不同資產如上述美國高收益債、成長股及可轉債混搭作為此時投資的核心配置，如此便可藉由此三類資產所具如提供較佳息收報酬、補捉回彈契機及下檔緩衝等不同特色截長補短，應對市場變化。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去多以5G及華為供應鏈為盤勢主要支撐，但因相關族群也進入震盪格局，大盤缺乏明顯強勢支柱，無力上攻。從資金面觀察，外資於9月以來雖整體已歸隊，但因大盤已在相對高檔，若無重大利多刺激，短期內可能仍呈窄幅震盪盤整走勢。

從題材面觀察，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於5G、華為概念股等仍是長線趨勢，若在近期因漲多出現修正調整，建議可逢低入場承接，參與相關類股長期成長趨勢。

最後在操作策略上，廖哲宏則表示，短期來看若無明顯突破力道出現，大盤整體恐仍難脫高檔震盪走勢，建議以主動選股策略進行應對，捕捉隨時出現的成長契機。

半導體貿易戰
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 12:33

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

台中工廠大火 沈榮津：工輔法修法就是讓此事不再發生

2019-10-04 12:26

二林開發案卡關 業者：真的很想根留台灣

2019-10-04 02:20

彰化縣長：精機園區環評落空 企業無法再等十年

2019-10-04 01:48

跟進美國調降利率？ 央行明示：今年不會降息

2019-10-04 01:15

楊金龍：日歐低利率 灰犀牛被忽略

2019-10-04 00:11

楊金龍：今年不會降息

2019-10-04 00:09

強化服務業出口 童子賢：早餐店或許能聞名國際

2019-10-03 23:07

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

貿易戰助攻 美國商機日成長上看2成

2019-10-03 12:48

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19
看更多

熱門文章

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

Google資料中心：實習生十周後可望轉正職 但台灣學生不敢投履歷

2019-10-03 23:27

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

第四度爆雷 大同美國聲請重整

2019-10-04 01:28

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

新光三越周年慶 買氣爆發

2019-10-04 02:08

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39

助退休準備 中信銀首推退休理財規劃顧問認證

2019-10-03 19:47

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

財管龍頭中信銀創舉 打造台灣首張RFA證照

2019-10-04 02:40

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

太陽能黯淡 大同「胖兒子」變拖油瓶

2019-10-04 01:29

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

終老險業績 倍數跳增

2019-10-04 02:42

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

未分配盈餘投資免稅 三要件

2019-10-03 23:07

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top