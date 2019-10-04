市場關注美中貿易復談 股市動能降溫

2019-10-04 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



全球市場關注即將展開的美中貿易談判，投資情緒漸趨觀望，致使全球股市上周表現大致處於整理格局微疲弱；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球股市除歐非中東地區資金呈現微幅淨流入外，其餘皆呈失血狀態，整體量能較前一周收窄。

安聯投信表示，來自政治上的雜音仍使華爾街投資人信心略微降低，美股四大指數上周同步收跌，其中又受晶片大廠美光財測不佳影響，費城半導體及那斯達克指數跌幅較為明顯。

不過，隨著第3季結束，美中談判即將展開，在政治雜音相繼獲美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅澄清、iPhone銷售強勁及晶片業回暖等激勵下，費城半導體上漲逾1%、其他美股指數也收紅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，隨著美中有望在10月初進行談判，加上美國近期公布之經濟關鍵數據如GDP、代售屋銷售等多優於預期，以及2020年美國企業獲利預估將維持正成長等力道支撐，雖短線上仍有多空雜音干擾，但從中長期來看，市場情緒已從今年中期貿易戰正酣中逐漸恢復，風險性資產如股市及高收益債後續有望回溫。

針對不同資產進一步分析，謝佳伶表示，以全球相對強勢的美國市場來說，能提供投資人較佳息收的高收益債市近期以健康醫療、支援服務與電信等內需產業表現相對突出，其中又以高評級（B、BB以上）的債種可達到兼顧風險管理與成長性的最佳平衡。

在股票部分，受到降息政策壓低實質利率影響，高殖利率公司如必須消費與房地產等有不錯表現，可多加關注。除了股債兩大資產外，可在兩者間靈活調整的可轉債近期則是在偏債性質的標的表現較佳，其中又以金融、媒體及電信等產業值得留意。

雖然近幾周貿易戰出現和緩態勢，然而依過去一年以來的發展經驗觀察，隨時皆有可能因突發的變化而急轉直下，短期內美中兩國全面和談的可能性仍待觀察。

故在策略上，謝佳伶建議可將各式不同資產如上述美國高收益債、成長股及可轉債混搭作為此時投資的核心配置，如此便可藉由此三類資產所具如提供較佳息收報酬、補捉回彈契機及下檔緩衝等不同特色截長補短，應對市場變化。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去多以5G及華為供應鏈為盤勢主要支撐，但因相關族群也進入震盪格局，大盤缺乏明顯強勢支柱，無力上攻。從資金面觀察，外資於9月以來雖整體已歸隊，但因大盤已在相對高檔，若無重大利多刺激，短期內可能仍呈窄幅震盪盤整走勢。

從題材面觀察，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於5G、華為概念股等仍是長線趨勢，若在近期因漲多出現修正調整，建議可逢低入場承接，參與相關類股長期成長趨勢。

最後在操作策略上，廖哲宏則表示，短期來看若無明顯突破力道出現，大盤整體恐仍難脫高檔震盪走勢，建議以主動選股策略進行應對，捕捉隨時出現的成長契機。