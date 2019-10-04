迎台商回流潮 商研院：正翻轉台灣30年「三低經濟」

2019-10-04 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（4）日公布最新「商業服務業」景氣預測指出，至明年2月景氣降速正持續減緩中，且台商回流潮正翻轉台灣30年低投資低成長經濟，只是目前國際政經紛擾方興未艾，國內就業、消費與金融部門轉弱與產業別需求分歧持續。對此，商研院董事長許添財建議，政府景氣激勵措施宜採「精準政策」。

商研院指出，領先指標的各子指標循環趨勢中，「實質民間固定資本形成」持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」亦持續改善，但「運輸倉儲實質GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」與「失業給付初次認定受理案件」均續見惡化。

而景氣循環同行指標綜合指數於去年初止升轉降，去年下半年降速加快，今年上半年降速進入高峰期，預測未來半年（自今年9月至明年2月）降速會持續明顯減緩。

只是，目前各子指標走勢上下不一，批發零售業與金融保險業持續緩緩下降，但後者降速較前者為快。不動產及住宅服務業持續微微上升，升勢略有加快跡象。服務業受僱員工人數微微下降，循環指數已略低於長期趨勢（100），但卻需注意就業市場的領先指標已有惡化跡象，恐將影響後勢。

商研院分析，全體景氣仍缺足夠向上動能。

商研院進一步建議，景氣激勵措施宜針對不同部門採取「精準」策略。面對消費市場結構與行為加速改變與「數位轉型」競爭日趨白熱化，更需加强「供給面改革」措施。

同時，商研院特別提醒，目前世界經濟貿易與地緣政治的紛擾有加無減，正提高全球景氣走向「停滯膨脹」的風險。

唯近來台商明顯回流，與生產基地加速轉移、轉單效應發酵中，卻有望翻轉台灣30年來國際直接投資出多進少，所形成的低投資、低成長、低薪化三低長期發展趨勢。