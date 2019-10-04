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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37經濟日報 記者翁至威／台北報導

彰化二林精密機械產業園區昨（3）日第四度叩關環評初審，不過由於正反雙方意見交鋒激烈，環評委員也認為，開發單位對滯洪池設計與再生水計畫，仍有許多細節未交代清楚，因此要求彰化縣政府補正資料後，再開第五次初審會議審查。

彰化二林精密機械產業園區昨（3）日第四度叩關環評初審未果，環委要求彰縣府補正資料...
彰化二林精密機械產業園區昨（3）日第四度叩關環評初審未果，環委要求彰縣府補正資料後，再開第五次初審會議審查。圖為二林精密機械產業園區3D動畫模擬圖 彰化縣府／提供
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此外環團質疑新任環委未曾到場現勘，專案小組昨日也決議將在本（10）月安排現勘，等於把戰線拉回到彰化，二林精機園區環評還要再打延長賽。

彰化二林精機園區面積共352.82公頃，其中產業面積212.26公頃，彰縣府希望定位為台灣精密關鍵組件供應中心，強化上下游產業鏈完整性，預計導引精密機械、關鍵機械零組件等產業進駐。

彰化縣長王惠美昨日也親自出席環評初審，對此案表達強烈支持，呼籲中央施政要接地氣，儘快讓二林精機園區通過環評，回應彰化鄉親期待。

機械公會副理事長黃火煌表示，二林精機園區將農業用地開發為精密機械設廠用地，產能累積約可增加200至400倍，對於稅收、拚經濟也有幫助，希望專案小組儘速審查過關，讓超過200多家廠商期待已久的用地能趕緊設廠。

不過，環保團體昨指出，新任環委沒有任何一位到過現場現勘，痛批這是「瞎扯審查」，且近日在園區範圍內，發現數千隻保育類燕鴴在此覓食、棲息，呼籲專案小組應否決此案，認定不應開發。

環委則指出，雖然開發單位承諾將要求進駐廠商使用再生水，但實務上如何約束廠商、是否有強制力等問題，仍須打上問號；此外開發單位所進行的生態調查，與環團提出的資料顯然有落差。

專案小組最後決議，彰縣府應補充說明滯洪池設計容量的正確性，並具體說明園區再生水、天然氣等管理、監督等規劃，補正資料後再審。

而為回應環團質疑，專案小組也做成附帶決議，10月將立即前往二林精機園區預定地辦理現勘，針對現場生態、農地、土地使用現況等釐清疑慮。

彰化二林精機園區的環評路走得曲折，最早在2008年申請編定，但由於與鄰近的中科二林園區開發競合問題，直到2014年才決議進入二階環評，2018年9月才首度審查，卻罕見首次初審就被打槍，認定不應開發，隨後送進環評大會後，又退回專案小組，至今已開過四次初審。

彰化二林精機園區環評概況 圖／經濟日報提供
彰化二林精機園區環評概況 圖／經濟日報提供
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