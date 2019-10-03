大同：持股50%的大同美國公司聲請重整

2019-10-03 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司今（3）日晚間重訊指出，本公司持股50%的大同美國(股)公司(以下稱TUS）於108年9月30日於美國加州洛杉磯中區法院聲請公司重整。

該院於當地時間108年10月2日開庭並核准重整。主要係100年TUS作為協助採購，在矽料供應商Hemlock的要求下，和台灣的綠能公司共同與Hemlock 訂立了三方多晶硅原料供應契約。

其後原料市場價格迅猛崩跌，導致台灣綠能公司步入解散清算程序。TUS於今年7月間接獲美國Hemlock公司寄發通知，要求TUS給付依原先和解契約內容綠能需給付的五百萬美元，其後以違約為由，提出要求TUS以三千五百萬美元和解。為保護TUS不受突然大額債務影響公司營運，TUS依美國破產法第十一章聲請重整，以保護公司得以繼續營業及服務客戶。

本公司對TUS為股東關係，TUS營運一向獨立運作，本公司基於合併報表編製準則，業已於每月認列該公司經營損益狀況。目前會計師尚在進行第3季財務報表核閱中，對於本公司損益影響尚待評估。

本公司本業營運、財務目前一切皆正常。本公司在Hemlock供應合約非當事人，與TUS亦無任何連帶債務或背書保證關係，TUS重整對本公司財務營運沒有影響。