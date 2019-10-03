9月新屋買氣下滑5~10% 建商推案量卻逆勢大增逾八成

2019-10-03 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9月總分止跌回升至37.2分，較8月〈33.1分〉增加4.1分，連續七個月亮出黃藍燈。風向球六大觀察指標三升三平，其中議價率、來人組數與成交組數持平，廣告批數、預售屋與新成屋供給量則上揚。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，風向球分數上揚主要是推案量擴張所帶動，市況反而出現極微幅下滑，買氣略遜於預期。

民俗月一過，預售屋案量在9月上旬就爆出大量，顯示建商等不到928檔期來到就迫不急待推案，整個9月預售量暴衝至900多億元、月增逾八成。新釋出的新成屋戶數則約1,400戶左右；在傳統旺季來臨，建案廣告量明顯增多，9月廣告量成長至約1.37萬批。

不過，何世昌指出，雖然時序已進入928檔期，風向球分數也應聲勁揚，但整體市況卻沒比民俗月更好，遜於預期，平均來人、成交減少5~10%。9月風向球追蹤的指標案，來人組數平均約為每周29.2組，較8月的每周30.7組減少；9月風向球追蹤的建案成交組數亦降至約每周2.3組，亦比8月的每周2.5組還少。

何世昌指出，新建案市場旺季不旺的原因，可能與總統大選、以及數個周休假期天候不佳有關，但在一些價位較有吸引力的地方，市況依舊不減，例如板橋、龜山A7重劃區、淡海新市鎮等地，消費者仍很捧場。