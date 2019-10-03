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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

投資台灣熱！航太大廠長亨精密等投資案過關

2019-10-03 20:07經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（3）日連袂召開「根留台灣加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」聯審會議。一口氣通過長亨精密、某知名造船廠根留台灣投資共38億元；以及醫強科技、益詮精密工業、集圓科技、博竑食品（鄧師傅）等4家中小企業、逾22億元投資額。

簡言之，經濟部今日合計通過根留台灣、中小企業投資共6案，預計帶來逾60億元投資額，共創造360個本國就業機會。

自今（2019）年7月1日上路的「根留台灣加速投資行動方案」，至今已通過7家廠商、累計逾105億元投資額。「中小企業加速投資行動方案」方案實施3個月已通過36家、投資額逾224億元。

經濟部指出，今日獲根留台灣審查的長亨精密，將投資23億元、招募近百名本國人才，在南科高雄園區增建第二座航太無人工廠，設備全數自國內採購，朝製造商升級為新世代飛機發動機協同開發商目標邁進。

經濟部指出，某不具名造船廠近年參與「國艦國造計畫」，為因應未來國艦國造、離岸風電及無人船等商機，計畫投資約15億元擴充廠房，可建造最長100公尺的軍警海巡用中高速船舶，屆時將成為世界上少數可承造此類船艇的造船廠，將增聘一百名以上本國人力。

在中小企業投資方面，經濟部指出，醫強將投入近6億元在屏東農業科技園區現有廠房增設半自動化產線、新建智慧化產線工廠；益詮將投資3億元於中科二林園區成立新型智慧化工廠。

經濟部並指出，集圓科技將在台中投資逾9億元擴建新廠，改善製程並提升品質及良率，將傳統產線轉型為智慧製造產線；鄧師傅集團旗下博竑食品決定投資逾4億元、招募50個本國人才，在高雄大社建立智慧化中央食品工廠。此為第一個獲中小企業投資審查的服務業。

經濟部造船
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