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12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

連接器大廠宏致集團也回流！台商回台投資累計6152億元

2019-10-03 19:59經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部今（3）日通過新灃企業、久正光電、東佑達自動化、宏致電子4家台商回台投資40億元，預計可新增358個本國就業機會。截至目前止，累計已通過146家台商、總計6,152億元回台投資金額，預期可創造53,146個本國就業機會。

經濟部指出，今日通過審查的新灃企業為汽車腳踏墊與商用地墊OEM/ODM專業，生產線橫跨兩岸，其中蘇州廠一向以北美為主要市場。由於美中貿易戰對中國銷美汽車腳踏墊加徵25%關稅，為了因應銷售衝擊及市場需求商機，決定投入逾7億元啟動嘉義馬稠後工業園區廠房及產線擴增計畫，同時拓展新產品線，致力資源再生利用零廢棄的目標。

經濟部指出，專攻中小型液晶顯示器及模組製造的久正光電，則決定縮減中國廠液晶顯示器模組（LCM）產能，返台投資超過2億元在台中工業區總部增設SMT 自動化產線，以因應輸美產品與HMI 人機介面新產品導入需求。同時持續提升研發技術及製程能力，掌握5G 網路、AI 人工智慧技術、IoT 物聯網相關應用商機。

經濟部表示，東佑達集團為兩岸最大鋁擠型單軸機器人及電動缸製造名聞遐邇的，是許多大廠的自動化機器人首選。由於半導體、光電、檢測設備與電子工業等主要客戶群紛紛返台，為了配合客戶需求及全球自動化成長浪潮，東佑達將投資逾10億元在台南新吉工業區新建廠房，擴增線性滑軌、滾珠螺桿等關鍵元件產線，並提高產品自製能力。

經濟部表示，宏致集團是目前極少數在台灣建置生產製造中心的連接器台廠，以雲端伺服器、網路通訊、高階精密連接器、無線射頻及高速訊號連接器與線組等高附加價值產品為重心，擁有自有品牌「ACES」行銷全球，外銷比重達85%，北美地區為主要出口市場之一。

經濟部進一步指出，宏致集團為因應美中貿易戰，逐步調降大陸地區電子連接線與電子連接器生產比重，加速移回台灣生產。加上電子代工大廠主要客戶，如廣達、英業達、仁寶、華碩、微星等，均已逐步調高台灣製造比重，以網路通訊、伺服器、手持式裝置、高階消費性電子產品為大宗，為因應客戶轉單需求，宏致將投入20億元在精工中心第二期擴增廠房及生產設備，加速擴充產能及發展精密細間距連接器線產品。

經濟部連接器
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