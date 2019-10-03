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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

悍馬車都壓不壞 台灣強悍飲水袋揚威國際

2019-10-03 19:07經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

美國海豹部隊在戰場出生入死，保命的關鍵不只有精良武器，還有耐用、防菌的飲水袋，不說你可能不知道，這些飲水袋都是由台企台灣今品打造，台灣今品從硬梆梆車用塑膠零件起家，放膽投資轉型為生產攜型水袋，現在已經成為自行車、軍用水袋的第一把交椅。

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【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

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