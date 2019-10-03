貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



央行總裁楊金龍今出席立法院財委會，針對美國可能將台灣列入匯率操縱國，楊金龍直言，美國針對匯率操縱國有三項指標，台灣今年有一項會達到，美中貿易戰再打下去，貿易順差持續擴增，可能會達到二指標，到時可能會被列入觀察名單，所有相關單位要特別注意，央行也有跟美國保持密切溝通。

央行總裁楊金龍。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

美國財政部每年4月跟10月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，其中針對匯率操縱國有3項指標，第一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二是貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 3%；第三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。若3項指標中達到2項會被列入觀察名單，達到3項被列為匯率操縱國。

今天立法院財委會上，立委陳賴素美詢問楊金龍，台灣是否會被美列入匯率操縱國？楊金龍說，在3項指標中台灣今年會達到第2項，也就是「擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於GDP 3%」，但若美中貿易戰持續下去，貿易順差持續擴增，就可能會達到第1項指標，兩項指標達到就會被列入觀察名單，所有相關單位要特別注意。

行政院前院長、新世代金融基金會陳冲日前也曾示警，指台灣在美中貿易戰下，可能「受惠」於轉單效應，但也可能因而遭受池魚之殃，被認定為匯率操縱國。他也說，在最近一次美國公布的上半年匯率報告中，台灣對美貿易順差有160億美元，加上轉單效應使美貿易順差更增加，萬一達到200億美元，可能被美國列入匯率操縱國觀察名單，影響不可小覷。

針對第3項指標，楊金龍則說，第3項指標是央行在處理，8月份外資出去、9月進來，且是巨額集中，對於外匯市場有壓力，巨額集中的情況央行會特別出手干預，且對於外資進出是否有不好的意圖也會密切注意，9月央行有進場買匯也有賣匯，目前是平衡的，「今年買匯不會超過GDP的2%，這絕對有信心！」

楊金龍也說，過去台灣曾被美列入匯率操縱國觀察名單，因此會特別留意，央行也跟美國有保持溝通，溝通情況非常良好。

美國財政部曾在2016年4月、10月、2017年4月將台灣列入觀察名單中。若被美列入匯率操縱國，將可能被加徵懲罰性的關稅。