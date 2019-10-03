親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

央行總裁楊金龍今出席立法院財委會，針對美國可能將台灣列入匯率操縱國，楊金龍直言，美國針對匯率操縱國有三項指標，台灣今年有一項會達到，美中貿易戰再打下去，貿易順差持續擴增，可能會達到二指標，到時可能會被列入觀察名單，所有相關單位要特別注意，央行也有跟美國保持密切溝通。

央行總裁楊金龍。記者邱德祥／攝影
央行總裁楊金龍。記者邱德祥／攝影
分享

美國財政部每年4月跟10月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，其中針對匯率操縱國有3項指標，第一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二是貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 3%；第三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。若3項指標中達到2項會被列入觀察名單，達到3項被列為匯率操縱國。

今天立法院財委會上，立委陳賴素美詢問楊金龍，台灣是否會被美列入匯率操縱國？楊金龍說，在3項指標中台灣今年會達到第2項，也就是「擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於GDP 3%」，但若美中貿易戰持續下去，貿易順差持續擴增，就可能會達到第1項指標，兩項指標達到就會被列入觀察名單，所有相關單位要特別注意。

行政院前院長、新世代金融基金會陳冲日前也曾示警，指台灣在美中貿易戰下，可能「受惠」於轉單效應，但也可能因而遭受池魚之殃，被認定為匯率操縱國。他也說，在最近一次美國公布的上半年匯率報告中，台灣對美貿易順差有160億美元，加上轉單效應使美貿易順差更增加，萬一達到200億美元，可能被美國列入匯率操縱國觀察名單，影響不可小覷。

針對第3項指標，楊金龍則說，第3項指標是央行在處理，8月份外資出去、9月進來，且是巨額集中，對於外匯市場有壓力，巨額集中的情況央行會特別出手干預，且對於外資進出是否有不好的意圖也會密切注意，9月央行有進場買匯也有賣匯，目前是平衡的，「今年買匯不會超過GDP的2%，這絕對有信心！」

楊金龍也說，過去台灣曾被美列入匯率操縱國觀察名單，因此會特別留意，央行也跟美國有保持溝通，溝通情況非常良好。

美國財政部曾在2016年4月、10月、2017年4月將台灣列入觀察名單中。若被美列入匯率操縱國，將可能被加徵懲罰性的關稅

匯率楊金龍央行貿易戰關稅GDP
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43

轉單效應持續多久？央行：至少今、明兩年都會受惠

2019-10-03 11:08

貿易戰助攻 美國商機日成長上看2成

2019-10-03 12:48

川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

名家觀點／AIoT與低碳社會的雙人舞

2019-10-03 00:36

大潭7號機展延3年 環差初審過了

2019-10-03 00:17

財經觀點／3大跡象 MIT重新受到關注

2019-10-03 00:13

海外資金匯回18案規模30億 離達標還很遠

2019-10-03 00:02

台商資金回流 財長有信心

2019-10-02 23:23

大潭電廠7號機展延 環差過頭關

2019-10-02 23:22

財長看9月出口…還不敢說

2019-10-02 23:19

中火環評初審過關、大潭7號機展延環差...台電能源轉型 兩劑強心針

2019-10-02 23:19

網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04

台中電廠燃煤機組未除役 台電：已提前轉為備用

2019-10-02 17:14

台商回流用電增 大潭7號機展延環差初審過關

2019-10-02 15:58

移工及雇主續聘再被剝皮 就地合法？

2019-10-02 14:37

離岸風電拚國產化 沈榮津：不合規定就out

2019-10-02 13:25

財長蘇建榮：境外資金匯回申請已達30億元

2019-10-02 12:05

中國恐取消ECFA？沈榮津：不可能說斷就斷

2019-10-02 11:28

太平島挖石油案 沈榮津：若有開發商三更半夜也會來

2019-10-02 11:10

立委：前瞻之後除台北市其餘縣市2025年會破產

2019-10-02 10:54

前瞻將使21縣市破產？ 財政部：輔導開源節流

2019-10-02 10:52

轉單效應9月出口還有驚喜？財長：不敢這樣說

2019-10-02 10:37

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

財長：境外資金匯回申請已達30億元

2019-10-02 09:54

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

國泰金總座李長庚：台商資金回流有雙重價值

2019-10-02 09:50

美國製造業萎縮 財長：三大利多台灣經濟相對穩健

2019-10-02 09:44

助回流台商升級 工研院打造台商回台投資創新研發平台

2019-10-02 09:36
看更多

熱門文章

影／星宇航空制服亮相！空服員金銀洋裝 巴黎名伶風

2019-10-02 15:26

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空座艙及制服曝光

2019-10-02 14:50

哪家國銀員工最會賺？京城、上海、兆豐奪前三

2019-10-02 19:38

影／星宇航空制服亮相！張國煒：不會失掉台灣人的面子

2019-10-02 18:51

星宇航空座艙搶先曝光 定調大地暖色系主打以家為概念

2019-10-02 14:46

張國煒自豪照顧員工有名 但沒熱情只想薪水的人不要來

2019-10-02 16:10

張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37

網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04

Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

星宇明年開航 張國煒：票價會比其他航空貴個幾百塊錢

2019-10-02 18:44

星宇航空制服大秀 為開航暖身

2019-10-02 17:07

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

承包工程開發票 兩點不漏

2019-10-02 22:43

台北紡織展 環保大秀登場

2019-10-03 00:45

微星、技嘉 出貨喊衝

2019-10-02 23:17

中信送暖 馬祖南竿7-11有ATM了

2019-10-02 15:49

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19

微軟用賽靈思晶片 晶圓一哥間接受惠

2019-10-03 00:39

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

台泥張安平：和平廠將變身循環生態工廠

2019-10-02 18:47

緯創衝刺AI 拚數位轉型

2019-10-03 00:39

吳政忠看5G發展 第四條高速公路

2019-10-03 00:17

星宇航空制服今亮相 首航馬、越、澳門

2019-10-02 14:38

金管會嚴控ETF投資人比率

2019-10-02 23:56

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

星宇制服亮相 打時尚牌

2019-10-03 00:43

超微處理器獲戴爾力挺 市占估躍進

2019-10-02 14:38

玉山金 蟬聯最受尊崇企業

2019-10-02 23:45

衝刺AI 廣達、鴻海不手軟

2019-10-02 14:37

斯其大參與台電低壓智慧電表建置採購案獲訂單2.57億元

2019-10-02 21:25

不只是制服！星宇航空時裝大秀磅礡登場

2019-10-02 18:12

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空新制服今發表

2019-10-02 16:25

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

嘉聯益 今補選董事、獨董

2019-10-02 23:16

集邦：半導體明年脫離谷底

2019-10-03 00:40

5G競標申請3日截止 5大電信全數遞件

2019-10-02 18:41

地下停車場對外收費 課房屋稅免徵營業稅

2019-10-02 22:43

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top