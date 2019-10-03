台美簽訂FTA 王美花：樂觀的機會比較大

2019-10-03 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部次長王美花今（3）日表示，今年美商參與「2019年美國商機日」活動相當踴躍，不只採買高科技產品，這次也有美國百貨公司來台灣採買日用品。只是，王美花也提醒，今年1~8月台灣對美國出口成長18%，還好美方對台灣的出口也成長了8%，但我國對美國出超愈來愈大也是要小心的事。

經濟部次長王美花 聯合報記者林澔一／攝影 分享 facebook

不過，在美中貿易紛爭下，確實也更增加美國來台採買的意願，而對於FTA的簽訂，王美花的評估則是「樂觀的機會比較大」。

不過，王美花表示，我國對美國出口成長大幅提高，美方很清楚知道，這是因為美中貿易戰下，廠商將生產基地轉移回台灣所致，這不是轉口的問題，是真實的搬回來台灣，在台灣製造生產。

王美花指出，在美中貿易戰影響下，若涉及美國認為比較敏感的產品，美國也樂意在台灣採買，因此今年美國商機日的商機規模應會較往年多，且還有更多實質的合作機會。

經濟部國貿局指出，美國為我國重要貿易夥伴，2018年台美貨品貿易總額近726億美元，成長11.4%。近期美中貿易衝突，全球經濟成長放緩，帶給台美雙邊經貿關係許多的挑戰。但，台美貨品貿易逆勢成長，2019年1~8月雙邊貿易額達529.7億美元，較去年同期成長13.8%。

此外，今年來台參加一對一貿易洽談的美國買主，行業別橫跨機械設備及零件、資通訊、汽配、手工具、美妝、文具、家具、廚餐具及紡織成衣等，更包括Grainger（工業設備產品）、Meijer（大型購物中心）、Staples（辦公用品）、United Natural Foods（有機食品零售）年營業額超過100億美元的重量級買主，將與我國百家廠商舉辦200場以上洽談會。