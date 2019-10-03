比黑天鵝可怕的灰犀牛是誰？央行總裁直指是它

2019-10-03 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍今（3）日在立法院財委會指出，全球經濟面臨四大黑天鵝，分別是美中貿易衝突、英國脫歐、中國大陸經濟金融問題及地緣政治，但他提醒還有一個巨大但不容易被發現的「灰犀牛」，那就是日本、歐洲等利率低利已維持這麼久，後果會如何？但即使面臨黑天鵝和灰犀牛威脅，也不會發生另類金融風暴。

立委曾銘宗問楊金龍，現在國際金融市場有哪幾隻黑天鵝，足以影響國際金融的重大事件？楊金龍表示，風險包括美中貿易衝突，還有英國脫歐，第三是中國大陸的經濟金融，第四個是地緣政治，包括美國和伊朗的關係，跟北韓等地緣政治因素。

立委賴士葆則表示，央行臉書有說，除了黑天鵝之外，灰犀牛更要小心，到底灰犀牛有多可怕？楊金龍表示，灰犀牛問題很大，但很容易被忽略。

賴士葆問，以上所講的四隻黑天鵝，哪一隻是灰犀牛？楊金龍說，這四隻黑天鵝，都不是灰犀牛，灰犀牛很粗大但不容易讓人家注意，在中國大陸也提出他有幾隻灰犀牛，例如p2p事件就是。

賴士葆追問，現在看到灰犀牛沒？楊金龍說，以全球角度來看，如果說四個風險（黑天鵝）之外，有一個問題我們必須注意特別就是央行，全球包括歐洲和日本，利率都已經下降那麼久了，這情況會怎麼樣？

賴士葆表示，楊金龍跟曾銘宗講的黑天鵝，和跟賴士葆講的灰犀牛是不一樣的 ？楊金龍表示，不一樣；賴士葆說，「日本是你心目中的灰犀牛」？楊金龍表示，「這是我自己想到的，其他我不知道」。

至於被問到是否會發生另類金融風暴？楊金龍表示，必須要思考全球經濟在下降時，是否要獨賴於貨幣政策的寬鬆，但金融風暴應該不會發生，今年不會，根據目前掌握資料，明年應該也不會發生金融風暴，不管幾隻灰犀牛出現，都不會發生金融風暴。