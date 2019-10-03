川普砲轟聯準會 楊金龍：大家都感到不以為然

2019-10-03 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



對於美國總統川普砲轟聯準會（Fed）將利率維持得太高、影響美國經濟表現，中央銀行總裁楊金龍今（3）日直言：「對於川普影響聯準會貨幣政策決策，大家都感到不以為然。」

中央銀行總裁楊金龍 本報系資料庫 分享 facebook

楊金龍今日赴立法院報告，立委吳秉叡詢問，川普日前再度抨擊聯準會，這次是因美國製造業數據疲軟，川普說聯準會將利率維持得「太高」，美元強勢對美國製造業造成傷害。

對此，楊金龍回應，從央行立場，聯準會一直強調、前幾任主席也都出來講話，央行擁有獨立性、政治上應避免對央行貨幣政策決策造成干擾。

楊金龍表示，川普是商人出身，作為一個總統，跟歷任總統不太一樣，大家都對於川普影響Fed影響貨幣政策感到不以為然。

楊金龍表示，基本上， 歐洲、日本、中國大陸經濟情況都不是很好，只有美國經濟表現一枝獨秀。他說：「聯準會是根據本身經濟金融情況做這個決策，不過聯準會後來也降息，因為擔心美中貿易不確定性影響全球經濟，聯準會後來也進行市場所謂的『預防性降息』」。

川普日前在推特發文寫道：「如我所料，聯準會及主席鮑爾（Jerome Powell）讓美元變得如此強勢，特別是相對於『所有』其他貨幣，導致美國製造業蒙受負面影響，聯準會利率太高，他們是自己最糟的敵人，卻一點頭緒也沒有，可悲。」