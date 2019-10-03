中企在美掛牌會被下市？央行總裁楊金龍：是種談判策略

2019-10-03 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美國正考慮將中國企業從美國證券交易所除牌，引發市場震撼，中央銀行總裁楊金龍今（3）日赴立法院進行業務報告時說：「這是一種談判策略，假如美中貿易談判不順利，這議題的聲量就會隨之提高。」

立法委員吳秉叡、曾銘宗今日質詢時關切，美國媒體報導川普政府考慮強迫中國企業從美國的證券交易所下市的消息，對於此事是否為真，楊金龍回應：「我個人覺得，這要看美國跟中國大陸談判的進展跟結果，如果美國認為，對談判結果不是非常滿意，這個談論就會提高它的音量。」

吳秉叡詢問，中國大陸這一年來發生許多財務問題、地方銀行倒帳、融資平台出問題，最近中國大陸放寬投資限制，台灣一窩蜂過去是否產生危機？美國有國會意願提案，中企財報美國應嚴謹查核，否則就得退出美國市場， 這要求合理嗎？

楊金龍回應，主管機關在各種場合或相關報告裡都會提到投資風險，提醒我們的企業。

對於美中貿易衝突的最新發展及對台灣經濟影響的評估，楊金龍在央行報告裡提出三個論點。

首先，今年5月美中貿易衝突不斷升溫，雖然目前美中同意10月中重啟高階談判，但川普政府表示不急於明年11月美國總統大選前與中國大陸達成全面性貿易協議。

第二、今年以來，美中貿易衝突引發台商產能回流及訂單移轉效應，有助台灣輸出成長力道，抵銷該衝突對台灣經濟之不利影響。

第三、未來美中貿易衝突造成的經貿風險仍高恐將不利台灣出口，明年台灣經濟成長將多仰賴政府支出與台商回台投資等內需動能，整體經濟成長動能恐放緩。