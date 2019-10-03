名家觀點／AIoT與低碳社會的雙人舞

2019-10-03 00:36 經濟日報 周桂田



趨近下一個2020年代，綜觀全球發展趨勢有二個最上位的前瞻螺旋，一為AIoT（人工智慧物聯網），二為全球暖化導出的低碳社會，其涵蓋以2030年為期程的SDGs（全球永續發展目標）與2050年的深度減碳。而這二個發展螺旋，正強烈碰撞第四次工業革命與落點在台灣最新的台商回流。

因此，除了老化社會結構問題，這樣的碰撞將可能帶動台灣未來30年的科技、產業結構性的轉換，以及社會全盤的轉型。

而就這二個最上位的架構，台灣科技界與產業界傾向僅關注前者，全力的驅動AIoT，尤其過去八年我們在物聯網部分有所落後；而大部分僅將後者窄化為環境議題，重視到後者是未來科技、經濟、社會前瞻發展的關鍵者甚少，國內目前僅有13家產業或金融業簽訂國際碳揭露（TCFD）機制。這樣的發展，對曾引領東亞四小龍的台灣，已顯落後。

從社會轉型座標來看，若縱軸為發展結果、橫軸為發展時間，當台灣若仍沈迷在低電價、低水價、低薪資之路徑依賴，及在此舊典範下的微利製造業思維、由硬轉軟的轉換困境、工程師訓練思維等，其所架構的社會發展曲線可稱之為褐色經濟社會S曲線；對比於此，將低碳、碳中和、環境友善、資源循環、社會公平、世代公平等鑲嵌在最先進的科技、產業與社會發展，可稱之為為低碳經濟社會S曲線。後者為以人為本的未來科技社會想像與認同，並蘊含創新生態系本質。

事實上，包括AIoT之第四次工業革命，最先進的科技與產業創新，都需具備高度的社會鑲嵌性。創新生態系不會只是科技創新，它需要科技、產業與社會鑲嵌性互為建構並演化。而全球目前驅動發展的時代精神（Zeitgeist）正是低碳社會經濟潮流，忽略或無視之，將被遠遠的拋開於世界歷史舞台之外。台灣現在相當棘手的困境是，如果未能夠脫離褐色經濟社會S曲線的思維、認同與運作模式，明確而前瞻的導向低碳經濟社會S曲線，未來的落差將逐漸擴大。

AIoT與低碳社會螺旋是否可以跳出美麗的雙人舞？當然可以，根據「2050世界願景」於2019年7月最新的報告，數位（化）革命將啟動並促進SDGs的六大主軸目標，包括人力量能與人口、生產與消費、去碳化與能源、食物及生物環境與水、智慧城市。而這第一階段的啟動，將創造出第二階段的永續數位化社會的動態演化，及至2100年將創造出第三階段以人為本的未來社會。

就實務面來看，目前國內雖然有將自動製造連結到數位與AI，而產生節能、能源效率與產品分殊化努力結果，並符合國際上將數位化導入減碳、低碳機制。

台灣無論在政府、產業與社會層面上，都缺乏全盤的低碳、碳中和的治理、科技與社會發展的想像、野心與前瞻目標。AIoT本質上為高附加價值的科技擴散與社會擴散，並無法返回褐色經濟架構下進行良善運作，相反的，國際上已經將之鑲嵌在以SDGs為主軸的低（去）碳社會S曲線，以全新的、加速脫離高碳社會、經濟的方向進行前瞻建構，這個期程應當在約十年後即2030年會看到全球主要國家脫胎換骨的演化，成就新社會、新經濟、新文明。

科技創新與社會轉型絕非一蹴可幾，台灣需要跳躍式的創新與想像，也需要全力轉型實務上的舊典範生產與社會發展模式。事實上，行政院科技顧問組早於2011年就定調台灣要從效率驅動轉向創新驅動，而創新驅動需要有高度的人文、社會與環境來嵌入科技變革，但成效有限。新的科技治國圖像，應涵蓋這些以人為本的元素，方為創新國家的根本。（作者是台大國家發展研究所教授、風險社會與政策研究中心總計畫主持人）