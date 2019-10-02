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斯其大參與台電低壓智慧電表建置採購案獲訂單2.57億元

2019-10-02 21:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

電表大廠斯其大（6648）公告子公司華新儀錶參與台電公司「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得A組訂單金額約新台幣2.57億元 (含稅)，對拓展業務，增加營收及獲利將有助益。

斯其大表示，將依台電通知分批製交及安裝，挹注持續提升低壓智慧型電表產品線的銷售力道。此一標案，預期在明年底完工。

台電預計2024年前共布建300萬戶智慧型電表，今後還將陸續開標，相關業者包括斯其大將受惠可期。

通信標方面，目前有斯其大、中華電信、亞太電信等五家業者合格，台電近期亦將招標中，斯其大指出，通信標方面積極爭取，期待成為業績的一環；去年7月取得的台電智慧電表通信標2.3億元。

前八個月斯其大營收1.43億元，年減11.7%，衰退原因為有幾個月因為無標案進帳，今後在電表新標案有2.57億元將陸續進帳，今年對營收助益可期。

智慧電網是現代化的電力輸送網路，導入電力公司和消費者之間雙向互動的機制，有助於使電網更高效、可靠、安全，也更「綠色」環保。各國所推動的能源改革政策促使智慧電網產業的發展，為了促進再生能源發展、提倡節能及增加能源使用效率，需要升級電力基礎設施。

根據市調機構ReportsnReports的預估，至2022年全球智慧電網市場規模將達到506.5億美元，年複合成長率為19.4%。從區域來看，北美地區仍主導全球智慧電網市場發展，中東和非洲則將是全球市場成長最快的地區。

政府重大政策之一「綠能建設」，其中智慧新節能部分便包括推動低壓智慧電表建置，2017年開始布建第一波20萬戶，預計2020年完成100萬戶、2024年完成300萬戶，按規劃，智慧電表可結合時間電價，讓用戶能依自己的用電習慣，參與適合的時間電價方案，響應節能省電，目標是2017到2024年間創造413億元產值。

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