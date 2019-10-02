網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04 聯合新聞網 綜合報導



有網友發文表示自己的公司今年經濟不景氣，但也有人留言表示無感。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近日一名網友發文表示，服務的貿易公司最近不停的開檢討會，訂單也一直大掉單，讓他想發文詢問大家對於自己今年公司的業績，是否有感覺到經濟不景氣？文章一出引起正反兩方網友熱烈討論，但鄉民們的回應呈現出「不同行業感受大不同」！

網友在PTT發文表示，他目前服務於50多年歷史的貿易公司，但最近幾個月公司不斷的開檢討會，尤其在7月到9月的期間內，還連續寫了幾次的檢討報告，而且不論是東南亞、歐美和大洋洲的訂單都大掉單，讓他表示，應該不是單一顧客的問題。更說，根據往來頻繁的幾間工廠，也都說現在不景氣。

文章一PO出造成正反網友熱烈討論，有人表示「景氣跟二十年前差超多好嗎，多爆了」、「這三年明明景氣復甦」、「台灣半導體現在整個起飛吧」、「天天加班含禮拜六，小小傳產甚至今年還要擴廠」，但也有人表示，「家裡科技相關業，有賺得比較少」、「今年下半年很明顯沒什麼案子」、「我們公司收掉所有分公司只留北部」、「面板業工具機業都不太好」。

有網友指出的「看產業、看公司，這沒有一定」，符合政府調查狀況，據財政部資料顯示，今年前8月出口值2141.9億美元，年減2.22%，比原先統計減幅再縮小0.05個百分點，相較韓國前8月出口總值年減9.5%、日本年減4.9%、新加坡及香港前7月年減幅分別為4.8%及3.9%，與其他亞洲國家相比，我國減幅明顯較小。

若從出口貨品觀察，財政部統計處數據指出，電子科技產品與傳產貨品呈現「強弱分明」兩樣情，其中資通與視聽產品和電子零組件，8月出口值分別為38億美元和104.8億美元，皆創歷年單月最高。但反觀傳產貨品，包括礦產品、化學品、塑橡膠及其製品等貨類，都遭到原料行情疲軟打擊，加上買氣低落，年減幅都超過10%以上。但也有藥品類、紡織業網友表示，公司逆勢成長，完全沒有不景氣的感覺。