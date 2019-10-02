貿易戰衝擊工具機產業 陳其邁：全力協助推動智慧製造

2019-10-02 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今（2）日表示，美中貿易戰多少會對工具機業者造成影響，不過據他了解，台灣製造廠商今年於德國漢諾威工業展取得不少訂單，且國營事業或半公股機構今年工具機採購也從20億元成長到30億元的規模，政府一定會站在協助輔導的角色，全力推動智慧製造，不管是智慧製造的產業化或產業的智慧製造化，都相當重要。

陳其邁今日前往台中出席「AMTS 2019先進製造技術展」開幕典禮，他表示台商逐漸回流，今年累積投資金額已逾6,000億，今年底前預估會增加到7,000億元。

陳其邁表示，此外，中國大陸市場萎縮，意謂東南亞市場增加，配合新南向、配合從大陸外移，不是回來台灣就是轉往東南亞國家，明年工具機出口應該會有更好的成績。

陳其邁說明，中小企業與製造業尤其是工具機領域等，都非常有機會成為半導體產業之外，台灣第二個最有競爭力的產業，包括在垂直應用、聚落型的製造業如汽車、水五金等，技術團、診斷服務等，行政院會全力協助業界未來在智慧製造中保持領先。

陳其邁指出，他去年參加德國漢諾威工業展時主題是「工業4.0 Ready」，意思就是「準備好了」，例如西門子的數位雙胞胎等先進技術，而今年漢諾威工業展已不提所謂的「工業4.0 Ready」，而是強調包括自主載具AGV、協同機器人、智慧生產線等的普遍性及應用性。

陳其邁表示，工業4.0發展在整個產業界，尤其是製造業已是勢不可擋，而且將更普遍。他進一步指出，工具機若沒有裝上大腦，在下一階段的競爭裡恐會落後很多，不管是發展智慧製造的方案，或是將解決方案應用在臺灣各個製造業，甚至在很多服務業，都是同樣的道理。

陳其邁強調，立法院已通過《產業創新條例》，對於智慧製造及5G都有租稅優惠，同時對於設備採購，政府也有相關措施。他進一步強調，在資金及產業結構轉型過程中所需各項協助，政府一定會與所有台灣工具機業者共同努力，積極解決工具機產業所面臨的困難。