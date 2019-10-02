親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

貿易戰衝擊工具機產業 陳其邁：全力協助推動智慧製造

2019-10-02 16:10經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁今（2）日表示，美中貿易戰多少會對工具機業者造成影響，不過據他了解，台灣製造廠商今年於德國漢諾威工業展取得不少訂單，且國營事業或半公股機構今年工具機採購也從20億元成長到30億元的規模，政府一定會站在協助輔導的角色，全力推動智慧製造，不管是智慧製造的產業化或產業的智慧製造化，都相當重要。

陳其邁今日前往台中出席「AMTS 2019先進製造技術展」開幕典禮，他表示台商逐漸回流，今年累積投資金額已逾6,000億，今年底前預估會增加到7,000億元。

陳其邁表示，此外，中國大陸市場萎縮，意謂東南亞市場增加，配合新南向、配合從大陸外移，不是回來台灣就是轉往東南亞國家，明年工具機出口應該會有更好的成績。

陳其邁說明，中小企業與製造業尤其是工具機領域等，都非常有機會成為半導體產業之外，台灣第二個最有競爭力的產業，包括在垂直應用、聚落型的製造業如汽車、水五金等，技術團、診斷服務等，行政院會全力協助業界未來在智慧製造中保持領先。

陳其邁指出，他去年參加德國漢諾威工業展時主題是「工業4.0 Ready」，意思就是「準備好了」，例如西門子的數位雙胞胎等先進技術，而今年漢諾威工業展已不提所謂的「工業4.0 Ready」，而是強調包括自主載具AGV、協同機器人、智慧生產線等的普遍性及應用性。

陳其邁表示，工業4.0發展在整個產業界，尤其是製造業已是勢不可擋，而且將更普遍。他進一步指出，工具機若沒有裝上大腦，在下一階段的競爭裡恐會落後很多，不管是發展智慧製造的方案，或是將解決方案應用在臺灣各個製造業，甚至在很多服務業，都是同樣的道理。

陳其邁強調，立法院已通過《產業創新條例》，對於智慧製造及5G都有租稅優惠，同時對於設備採購，政府也有相關措施。他進一步強調，在資金及產業結構轉型過程中所需各項協助，政府一定會與所有台灣工具機業者共同努力，積極解決工具機產業所面臨的困難。

陳其邁工具機製造業
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

移工及雇主續聘再被剝皮 就地合法？

2019-10-02 14:37

離岸風電拚國產化 沈榮津：不合規定就out

2019-10-02 13:25

財長蘇建榮：境外資金匯回申請已達30億元

2019-10-02 12:05

中國恐取消ECFA？沈榮津：不可能說斷就斷

2019-10-02 11:28

太平島挖石油案 沈榮津：若有開發商三更半夜也會來

2019-10-02 11:10

立委：前瞻之後除台北市其餘縣市2025年會破產

2019-10-02 10:54

前瞻將使21縣市破產？ 財政部：輔導開源節流

2019-10-02 10:52

轉單效應9月出口還有驚喜？財長：不敢這樣說

2019-10-02 10:37

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

財長：境外資金匯回申請已達30億元

2019-10-02 09:54

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

國泰金總座李長庚：台商資金回流有雙重價值

2019-10-02 09:50

美國製造業萎縮 財長：三大利多台灣經濟相對穩健

2019-10-02 09:44

助回流台商升級 工研院打造台商回台投資創新研發平台

2019-10-02 09:36

表現亮眼 勞動基金前八月賺3,322億

2019-10-02 01:14

財經觀點／中小企業 台灣的隱形冠軍

2019-10-02 01:06

工研院設平台 挺台商回流

2019-10-02 01:05

國發基金 金援機械業

2019-10-02 01:05

國庫金雞母…央行明年繳庫預算逾1800億

2019-10-02 01:01

製造業PMI 結束連4月緊縮

2019-10-02 00:49

未汰舊換新 未減煤四成 中市：不排除撤發許可證

2019-10-02 00:45

中火新燃氣機組 環評初審過關

2019-10-02 00:42

台灣PMI 重回榮枯線

2019-10-02 00:15

中火新機組環評 初審過關

2019-10-02 00:14

中火擴建通過環評初審 中市府：絕不共體時艱

2019-10-02 00:10

火力電廠 降載擴大

2019-10-02 00:10

央行明年繳庫盈餘 編列1,800億

2019-10-01 23:30

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

華映通報大量解雇 勞動部：應依期給付勞動債權

2019-10-01 19:41

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

勞動基金8月賺77.5億 勞保基金收益創新高

2019-10-01 14:37

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19

Uber決定配合政府政策 與計程車產業合作

2019-10-01 12:06

不畏貿易戰紛擾 勞動基金今年前8月大賺3322億元

2019-10-01 11:58

搶攻自駕車市場 貿協11月組團赴德尋商機

2019-10-01 11:46

中止連四個月緊縮 9月採購經理人PMI回到50

2019-10-01 11:35

債市及另類資產上漲 勞動基金累計8月收益衝3322億

2019-10-01 11:34

華映大量解僱1,900名員工 預計11月30日前完成

2019-10-01 17:59
看更多

熱門文章

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

2019-10-02 09:42

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空座艙及制服曝光

2019-10-02 14:50

影／星宇航空制服亮相！空服員金銀洋裝 巴黎名伶風

2019-10-02 15:26

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21

沉潛十年！辜家二少重出江湖 任開發資本暨海外董事長

2019-10-01 21:21

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

林郭文艷 申讓2,000張大同股

2019-10-01 23:32

飛特立航空班機迫降高雄 魏應充聲明未在機上

2019-10-01 21:00

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top