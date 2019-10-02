台商回流用電增 大潭7號機展延環差初審過關

2019-10-02 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



因應台商回流、用電需求增加，台電公司提出大潭電廠7號單循環機組運轉期間展延，自今年底展延三年至2022年底。環保署專案小組今（2）日召開第三次初審會議，此案順利過關，不過台電必須清楚說明7、8、9號複循環機組預定完成期程，後續送環評大會確認結論。

台電指出，近期在美中貿易戰影響下，台商回流使未來用電需求增加，為了穩定供電，因而提出7號機展延環差。

台電指出，天然氣是較為潔淨的燃料，而大潭7號機為既有燃氣機組，對環境衝擊相對較低，可有效維持供電穩定性，降低系統風險，後續將依「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」規定申請許可。

台電表示，近五年新竹縣市、苗栗縣等三縣市，PM2.5平均值大致都呈現下降趨勢，改善幅度達24%至28%；此外大潭7號機在2018年氮氧化物排放量為428公噸，桃園市、新竹縣市及苗栗縣氮氧化物排放總量為60,162公噸，7號機占比僅0.7%，可見大潭7號機並非桃竹苗地區PM2.5上升的主要原因。

有別於過去環評會議的炮聲隆隆，今日初審可說是「一堂和氣」、笑聲不斷，甚至有環評委員對於台電引進最新型低氮氧化物燃燒器（LNB）表示「高度肯定」。

不過也有環委表示，台電如果有誠意，7號機早就應該裝LNB，而不是今日為了展延環評，拿出來當籌碼。

桃園市環保局則表示，大潭7號機展延對於空汙還是會造成一定衝擊，希望台電針對移動汙染源部分，能清楚說明抵換機制，此外也希望台電評估展延期程是否有縮短空間。

台電總經理鍾炳利回應，當年原本是7、8、9號三部複循環機組要陸續商轉，但後來因為供電吃緊，2017年台電提出大潭電廠緊急發電計畫當救火隊，讓7號機以單循環機組先頂上，依據目前規劃，8號機將會在2022年運轉，因此才會提出讓7號機展延至2022年底後下線，對供電穩定性較為保險。

而7號機完成後段工程後，再以效率較高的複循環機組重新上線，屆時再加上8號機、9號機，三部複循環燃氣機組就會全數到位。