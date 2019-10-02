星展集團報告：政府推四措施 可促MIT興起、台商更回流

2019-10-02 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



台灣2020總統大選前夕，台商回流成焦點。星展集團昨（1）日推出研究報告，建議台灣政府要抓緊此次機會，提出有效措施，將可讓「台灣製造」（MIT）成功興起，回到20年前的榮景，台商更回流。

星展集團建議的有效措施包括：進一步促進自動化技術的運用、放寬外國工人就業規定、打壓土地囤積投機活動、增加工業園區公共土地供應。

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，「台灣製造」（MIT）正在受到關注，受到兩原因使然：一、中美貿易戰催動中國大陸台商回流；第二、台灣政府提出了投資台灣口號，吸引中國大陸有運營企業回台投資，並陸續推出優惠租金、低息貸款、就業補貼、簡化的行政程序。

MIT也正在產生動能。第一、今年前八個月台灣對美國市場出口平均成長了18.6％，高於去年增速7.6％，台灣與美國的貿易盈餘從去年12月的50億美元，擴大到今年8月的79億美元。

第二、台灣的海外生產比率（OPR）下降。今年1~7月整體OPR降至平均的50.5%，低於2018年的52.1%。

第三、台商資金持續回流，包含世界最大的筆記型電腦製造商廣達（Quanta），已宣佈拿出42.8億台幣在北部的桃園市收購土地並建廠。世界最大的自行車製造商捷安特（Giant），宣佈拿出50億台幣在中部的台中市擴大生產線等。

星展集團指出，雖然中國大陸製造的人工與土地成本仍較台灣有優勢，但台灣在融資、稅收、關稅、交易成本等表現突出，適合高價值、低勞動密度的產業轉回台灣，因台灣企業可利用台灣成熟的勞動力、強大技術能力、發達物理等基礎，在台灣生產高端商品。

但相對的，假設是具有較高勞動內容、非美國海外市場的商品，仍適合在中國大陸生產。