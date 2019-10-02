立委：前瞻之後除台北市其餘縣市2025年會破產

2019-10-02 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



國民黨立法院黨團總召曾銘宗。本報資料照片 分享 facebook 政府推動投入總經費約新台幣8800多億元的前瞻基礎建設，引發各界擔憂國家財政是否足以負擔，立委曾銘宗今（2）日表示，前瞻基礎建設將會造成地方政府財政崩壞，到2025年全台各縣市當中，除了沒有執行前瞻計畫的台北是之外，其餘各縣市都恐將破產。

曾銘宗在財委會質詢時問財政部長蘇建榮，是否曉得前瞻計畫實施完之後，對地方財政衝擊會產生什麼衝擊？蘇建榮表示，國庫署對地方財政輔導方案 ，會隨時控管地方政府債務，地方政府所提的前瞻基礎建設規劃要經過國發會審核，財務也要國發會審查。

曾銘宗表示，到8月底地方未來舉債餘額為7,325億元，扣掉沒有前瞻基礎建設的台北市後，舉債額度僅剩4,754億元。

未來前瞻基礎建設地方配合款4,127億元，因此預估2025年，後地方政府舉債額度只剩下627億元，到時候地方財政除了台北市，其他縣市幾乎都會破產。

蘇建榮表示，推動前瞻基礎建設之後，除了債務管控財政部也要求地方政府要開源節流；財政部已經建立地方政府債務控管機制，只要超過公債法的債限，就會分級管理。

蘇建榮也表示，各縣市的財務狀況都在控管當中，有幾個國民黨執政縣市債務超過90%，經過財政部輔導，已下降到債限的90%以下。